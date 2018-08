Com crise na República, movimento monárquico reaparece

Rodolfo Luis Kowalski

Escândalos de corrupção, uma presidente impichada (o segundo em menos de 25 anos), a economia em frangalhos e o desemprego em alta. Nos últimos anos, a República Federativa do Brasil definhou. E em meio ao cenário de caos e incertezas, é crescente o número de pessoas que buscam no passado uma solução para o presente, clamando, por exemplo, pela volta da monarquia, que reinou no país entre 1822 e 1889.

Em Curitiba, uma das instituições que defende a restauração do Império do Brasil e a devolução do poder aos descendentes de Dom Pedro II é o Círculo Monárquico Brasileiro (CMB). Fundada em 2013 na esteira das Jornadas de Junho (que evidenciaram a insatisfação popular com relação ao sistema político), a instituição possui representatividade em todos os estados brasileiros e conta com diversas células na Capital, em bairros como Bom Retiro, Centro e Boqueirão, e em outros municípios paranaenses, como Londrina e Foz do Iguaçu.

“É uma instituição recente até, mas os valores e a história que traz é algo de séculos”, afirma Josh Berveglieri, conhecido na alta sociedade curitibana como ‘Barão de Guaraúna’ (leia ao lado) e representante do CMB no Paraná. “Temos o intuito de levantar de volta o ardor cívico da população, resgatar os valores históricos, a moral, os símbolos da pátria e os grandes nomes, porque muitos foram esquecidos e outros abafados por questões políticas”, complementa.

Em seu site, o CMB assinala não ver a monarquia “como algo intangível ou apenas histórico”, destacando acreditar que “na atual conjuntura dos fatos, o povo já clama por seu Imperador, só ainda não percebeu!”.

“Com essas últimas crises políticas, tem crescido e muito a vontade de mudar, de buscar uma saída. Mas a grande maioria não sabe para onde sair, não sabe o que buscar”, explica Berveglieri, destacando ainda que o número de adeptos ao regime monárquico e de curiosos tem crescido nos últimos tempos.

“O número de associados e de pessoas que querem estar juntos, querem conhecer, tem aumentado cada dia mais com essa situação toda. Pode ver: nas manifestações que tiveram na rua desde 2013 há cada vez mais pessoas com símbolos do Império, da Monarquia. Então essa crise tem feito crescer esse movimento e essa vontade (de restaurar o Império do Brasil)”, aponta o representante do CMB.

Por uma monarquia parlamentar e constitucional

De acordo com Josh Berveglieri, a maioria dos membros do Círculo Monárquico são pessoas com mais de 30 ou 40 anos, “até por questão de estudo e conhecimento”. A grande maioria é católica e oriunda de famílias tradicionais, mas também existem monarquistas homossexuais e até mesmo ateus.

“Para quem conhece o regime monárquico que se defende, essa questão religiosa fica uma coisa à parte. A pessoa entende que ali é uma questão de Estado, de organização do Estado, de organização dos poderes, de organização civil”, afirma Josh.

Ainda segundo o representante do CMB, a monarquia defendida pelo movimento é a Parlamentar e Constitucional. Ou seja: nada daquela história de “o Estado sou eu”. Opondo-se à monarquia tradicional e à monarquia absolutista, numa monarquia parlamentarista o rei é reconhecido como chefe do Estado, mas há uma constituição (série de leis fundamentais) que limitam os poderes do monarca, que na prática funciona como um Poder Moderador, garantindo estabilidade ao sistema político.

Símbolos da realeza brasileira sobrevivem nos dias de hoje

Mesmo 129 anos após a queda da monarquia e a ascensão da República, os símbolos do Império sobrevivem no Brasil. Na Marinha, por exemplo, há uma fita preta amarrada, que simboliza o luto eterno pela morte da Princesa Isabel, em 1920. Além disso, vários pavilhões e regimentos das forças militares levam nome dos imperadores, conta Josh Berveglieri.

O símbolo mais marcante, contudo, é a bandeira nacional. Enquanto muitos acrediram que o verde e amarelo é uma referência às matas e ao ouro do Brasil, a história verdadeira é de que o verde é uma referência à casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o losango amarelo, da Casa de Habsburgo, de Dona Leopoldina, primeira esposa do primeiro imperador do Brasil.

“Quando fundaram o Império do Brasil, pegaram os símbolos pessoais deles para fazer a bandeira nacional. Então as cores que a gente usa na Copa (do Mundo) e vai para as ruas em manifestações, são cores da família imperial”, afirma Josh.