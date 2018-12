Com Cristiano Ronaldo como artilheiro, Juventus vence Fiorentina e segue invicta no Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus venceu mais uma vez no Campeonato Italiano. Neste sábado (1º), a equipe de Turim venceu a Fiorentina por 3 a 0, com gols de Bentancur, Chiellini e Cristiano Ronaldo, e segue sem conhecer derrota nesta edição do torneio nacional -já são 13 vitórias e um empate, com aproveitamento de 95,2%.

O segundo gol gerou bastante reclamação por parte dos donos da casa. Chiellini recebeu livre na área e, em posição duvidosa, mandou para o fundo das redes. Apesar da reclamação dos jogadores da Fiorentina, o árbitro optou por não recorrer ao VAR e marcou o gol a favor dos visitantes. Autor do terceiro gol, CR7 chegou a dez gols no Italiano e empatou com Piatek, do Genoa, na artilharia da competição.

O resultado leva a Juventus a 40 pontos na liderança, 11 a mais que o segundo colocado Napoli, que enfrentará o Atalanta na segunda-feira (3). A Fiorentina, por sua vez, estacionou nos 18 pontos e está em nono lugar, mas pode perder posições no decorrer da rodada.

O próximo adversário da Juve no Italiano será a Inter de Milão, na sexta-feira (7), em Turim. Já a Fiorentina tentará a recuperação fora de casa contra o Sassuolo, no próximo domingo (9).