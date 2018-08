Com crítica a LeBron James, Trump volta a ser alvo no esporte americano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um capítulo da série de ataques em redes sociais contra atletas que são críticos a seu governo, o presidente americano, Donald Trump, teve como resposta diversas críticas.

No último sábado (4), via Twitter, o presidente dos EUA atacou o astro do basquete LeBron James, recém-contratado pelo Los Angeles Lakers, que havia o criticado em uma entrevista na rede CNN.

Durante a entrevista, James afirmou que Trump usava o esporte para dividir o país. Ele se referia às críticas do presidente à postura de alguns jogadores da NFL, a liga de futebol americano.

Em 2017, atletas como o quarterback Colin Kaepernick protestaram contra a violência policial praticada contra negros nos Estados Unidos, se ajoelhando durante a execução do hino nacional antes das partidas.

Trump, na época, ofendeu publicamente esses jogadores e incentivou os proprietários das equipes da NFL a demitir quem repetisse o gesto.

"LeBron acabou de ser entrevistado pelo homem mais burro da televisão, Don Hermon [jornalista da CNN]. Ele conseguiu fazer com que LeBron parecesse inteligente, o que não é fácil de fazer. Eu gosto do Mike [Michael Jordan]", escreveu Trump.

A reação no mundo esportivo foi de apoio a LeBron. A começar pelo próprio Jordan, seis vezes campeão pelo Chicago Bulls nos anos 1990. "Eu apoio LJ [Le Bron James]. Ele está fazendo um ótimo trabalho para a sociedade", disse Jordan em comunicado divulgado por seu porta-voz.

Na última semana, James inaugurou uma escola pública em Akron (Ohio), sua cidade natal, para crianças com dificuldades financeiras.

Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, deram respostas duras a Trump. "Uma demonstração de um homem inseguro que ataca os outros para sentir-se melhor", escreveu Mitchell.

"A cidade de Flint, no Missouri, ainda tem água suja, mas você está preocupado com uma entrevista sobre um homem fazendo coisas boas para a educação em sua cidade natal? Cale sua boca!", foi a reação do dominicano Towns.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, publicou mensagem de apoio a um dos seus principais rivais dentro de quadra. "Continue sendo você, LeBron".

No ano passado, Curry já havia se envolvido em uma polêmica com Donald Trump. O armador disse que votaria contra a ida de sua equipe à Casa Branca, um ritual que todas as campeãs das ligas nacionais cumprem.

Ao saber da declaração de Curry, Trump retirou o convite ao Warriors, vencedor na temporada anterior.

Neste ano, ele também cancelou a visita do Philadelphia Eagles, campeão da NFL.