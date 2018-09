Com decisão do STF, 678 mil eleitores do Paraná não poderão votar nestas eleições

Redação Bem Paraná

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de negar o pedido de liminar feito para evitar o cancelamento de títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria,, 678.504 paranaenses não votarão nestas eleições, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de 11 novembro de 20-16 até 9 de maio deste ano. Em todo o país, pelo menos 3,3 milhões de eleitores não irão votar nestas eleições pois não compareceram aos cartórios eleitorais para recadastramentode identificação biométrica e devido a outras restrições. O Paraná possui um alto número de títulos cancelados, devido ao alto índice de municípios recadastrados: quase 90% do Estado

No pedido de limitar, feito pelo PSB, foi alegado que são inconstitucionais as resoluções do TSE que optaram pelo cancelamento do título como penalidade ao eleitor que não realizou o cadastro biométrico obrigatório dentro do prazo, porque resultaram no indevido cerceamento do direito de votar.

Como consultar se o seu título foi cancelado?

O eleitor que está em dúvida se teve ou não o título cancelado deve acessar o site (http://www.tse.jus.br/) do (http://www.tse.jus.br/)TSE (http://www.tse.jus.br/), clicar no campo 'situação eleitoral', informar o nome completo e a data de nascimento ou número do título de eleitor. Se aparecer a palavra 'regular', o eleitor estará apto a votar.

O eleitor ainda pode regularizar?

O prazo para regularizar a situação cadastral terminou em 9 de maio deste ano. Agora, o cadastro eleitoral está fechado e será reaberto após o fim do segundo turno, dia 5 de novembro.

O eleitor terá de pagar multa?

Sim, segundo o TSE, a multa eleitoral decorrente do não comparecimento injustificado no dia da votação varia de R$ 3,51 a R$ 35,10, dependendo da análise do juiz eleitoral da região

Número de títulos cancelados

Acre 13.564

Bahia 586.333

Ceará 234.487

Espírito Santo 48.807

Goiás 219.426

Maranhão 216.576

Minas Gerais 213.172

Mato Grosso do Sul 61.502

Mato Grosso 18.074

Pará 204.914

Paraíba 123.885

Pernambuco 150.260

Piauí 100.260

]Paraná 257.941

Rio de Janeiro 71.598

Rio Grande do Norte 92.663

Rondônia 33.611

Roraima 12.614

Rio Grande do Sul 167.116

Santa Catarina 125.585

São Paulo 375.169

Tocantins 40.890

Brasil 3.368.447

Fonte: TSE