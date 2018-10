Com delegação menor, Brasil encerra Jogos da Juventude com 13 medalhas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois dias do encerramento dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, o Brasil ainda buscava a sua primeira medalha de ouro. Conquista que finalmente chegou com vitórias no boxe, na quarta (17), e no futsal, nesta quinta-feira (18), dia em que termina o evento.

Com esses dois ouros, a delegação brasileira fecha sua participação na Olimpíada dos jovens com 13 medalhas (2 ouros, 4 pratas e 7 bronzes), mesmo número que na edição de 2014, em Nanquim, na China, e superior a 2010, em Singapura, quando encerrou o evento com 7 medalhas.

Há quatro anos, porém, o Brasil terminou os Jogos Olímpicos da Juventude com seis ouros. Uma das explicações pode ser a diferença no contingente de atletas na delegação.

Em Nanquim, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) esteve representado por 97 atletas. Na edição inaugural do evento, em 2010, o Brasil viajou com 81 esportistas. Para esta edição em Buenos Aires, a delegação foi a menor do Brasil, com 79 atletas.

Segundo o COB, a maior participação em 2014 foi justificada pelos investimentos feitos no esporte brasileiro durante a preparação para a Olimpíada Rio-2016.

"A expectativa que a gente tinha era fazer a melhor representação possível do Brasil e acho que ela foi conquistada", afirmou Sebástian Pereira, chefe da delegação brasileira.

Entre as conquistas brasileiras na Argentina, destacam-se as duas medalhas conquistadas no boxe. Keno Machado ficou com o ouro na categoria peso médio e Luiz Gabriel de Oliveira faturou o bronze no peso mosca.

Luiz Gabriel foi o porta-bandeira da delegação do Brasil e é neto de Servílio de Oliveira, medalhista de bronze na Olimpíada de 1968 na Cidade do México.

Nesta quinta-feira, o futsal sagrou-se campeão na primeira edição de Jogos Olímpicos da Juventude que contou com a modalidade. O Brasil venceu por 4 a 1 a Rússia e ficou com o título. Na semifinal, havia superado a seleção anfitriã, por 3 a 2.

Na natação, o Brasil ganhou três medalhas de prata, todas no revezamento 4 x 100 m (masculino, feminino e misto). Com isso, todos os nadadores brasileiros que foram a Buenos Aires subiram no pódio.

O ginasta Diogo Soares foi outro destaque individual, faturando duas medalhas para a delegação. Uma de prata, na barra fixa, e outra de bronze, no individual geral.

O Brasil também conquistou medalhas de bronze no judô feminino, com Eduarda Rosa, no tênis masculino, com Gilbert Soares, nos 200 m rasos feminino e masculino, com Leticia Maria e Lucas Conceição, respectivamente, e no taekwondo feminino, com Sandy Camila.