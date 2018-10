Com desistência de Nadal, Djokovic recupera topo do ranking após dois anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sérvio Novak Djokovic assumirá na próxima segunda-feira (5) a primeira colocação do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), graças à desistência de Rafael Nadal de disputar o Masters 1000 de Paris.

Número 1 do mundo pelos próximos quatro dias, o tenista espanhol se recuperou da tendinite no joelho direito que o tirou de ação durante o US Open, mas com uma lesão na região abdominal decidiu abandonar a competição na França, classificando automaticamente o compatriota Fernando Verdasco.

A desistência do torneio pode marcar o fim da temporada para Nadal. Entre os dias 11 e 18 de novembro, será disputado o Masters 1000 de Londres, com presença incerta do espanhol.

A última vez que Novak Djokovic esteve na liderança foi em 31 de outubro de 2016.

Djokovic chegou a estar em 22º no ranking nesta temporada de 2018. Ao assumir a liderança, ele repete um feito que não acontecia desde 2000, quando o russo Marat Safin também saltou de uma posição fora do top 20 (chegou a ser 38º) para a ponta da elite do tênis mundial.

Este ano, o sérvio conquistou os torneios de Wimbledon e o US Open, alcançando 14 títulos de Grand Slam na carreira, igualando o americano Pete Sampras.