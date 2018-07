Com direito a buquê de rosas, Klebber Toledo se declara para Camila Queiroz

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mês após se casaram, os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz seguem no maior clima de romance. No Instagram nesta terça-feira (10), o galã postou uma foto dos dois e se declarou para ela.

"'Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor", disse ele, citando a clássica música "Garota de Ipanema". Na imagem ainda chama atenção o belo buquê de rosas que ela segura.

Pouco tempo depois de casarem no civil, Camila e Klebber já resolveram renovar os votos. Mas, dessa vez, foi só de mentirinha: os dois foram noivos em uma "arraiá", que ocorreu no sábado (7) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Em determinado momento, os pombinhos tomaram o palco, dançaram juntos e trocaram um buquê. Camila chegou, inclusive, a ajoelhar para Klebber e atirou seu buquê para a plateia, como em uma verdadeira cerimônia.

Além dos dois, a festa contou a presença de outros famosos como Nicolas Prattes, Juliana Paiva, Lucy Alves, Rodrigo Simas, Juliana Silveira, os ex-BBBs Wagner e Gleici, e o carnavalesco Milton Cunha.