Com discurso de mudança, Ratinho Júnior lança candidatura no Paraná

Folhapress

FOLHAPRESS - O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), 37, homologou em convenção neste sábado (21) sua candidatura ao governo do Paraná.

Ratinho fez um discurso de oposição no qual defendeu uma mudança no modelo de gestão e criticou as famílias de tradição na política local, que, para ele, "mandam no Paraná há 40 anos".

"O mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma de se comunicar mudou, mas os políticos continuam os mesmos. Chegou o momento de fazer uma ruptura com o este modelo político que faliu", afirmou o candidato.

O discurso teve como alvo seus principais adversários. Ratinho enfrentará nas urnas a governadora Cida Borghetti (PP), que ascendeu ao governo em abril com a renúncia do governador Beto Richa (PSDB), e o ex-senador Osmar Dias (PDT).

Na convenção, Ratinho Júnior discursou para seus apoiadores e teve ao seu lado no palco o seu pai, o apresentador de televisão e empresário Carlos Massa, o Ratinho.

No discurso, prometeu fazer uma gestão com inovação e transparência. Disse que, se eleito, irá cortar pela metade o número de secretarias estaduais e vai transmitir, pela internet, as principais licitações do governo do estado.

Ratinho Júnior ainda afirmou que a inovação será um dos principais focos de sua gestão e prometeu transformar o Paraná na "Califórnia brasileira".

O candidato também fez referência à Operação Lava Jato, que começou no Paraná, e buscou se apresentar como representante de uma nova geração na política.

"Esses políticos que hoje estão presos já estavam roubando há mais de 40 anos. Eles não entregaram para a minha geração o Brasil que eles prometeram", afirmou.

Com 15 anos de vida pública, Ratinho Júnior foi deputado estadual, deputado federal e candidato à Prefeitura de Curitiba em 2012, sendo derrotado no segundo turno. Em 2014, foi eleito deputado estadual com 300 mil votos.

Apesar do discurso focado na mudança, o candidato do PSD foi um dos aliados mais próximos de Beto Richa, de quem foi secretário estadual. Richa, contudo, optou por apoiar a hoje governadora Cida Borghetti e será candidato ao Senado na chapa da pepista.

ROBERTO REQUIÃO

Além do PSD, o MDB do Paraná também realizou a sua convenção estadual na manhã deste sábado. Principal nome do partido no estado, o senador Roberto Requião (MDB) afirmou que, a princípio, será candidato ao Senado.

"Minha preferência pessoal é continuar meu trabalho em Brasília", afirmou Requião, que negocia uma aliança com o pré-candidato a governador Osmar Dias (PDT).