Com dois de Cristiano Ronaldo, Juventus vence o Empoli e evita a zebra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Juventus venceu o seu jogo contra o Empoli, de virada, por 2 a 1, neste sábado (27). Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez e fez os dois gols que deram a vitória para a sua equipe pela décima rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus levou um susto ao 27min do primeiro tempo após Caputo acertar um chute no canto do gol, sem chances para Szczesny. Mas a equipe adversária tinha um dos melhores jogadores do mundo, que deixou sua marca. Aos 9min, Bennacer derrubou Dybala na área, que foi convertido pelo português, que não perdeu o gol.

O gol da vitória do Juventus aconteceu aos 25min do segundo tempo, Cristiano Ronaldo recebeu a bola de Matuidi e com chute de fora área, acertou no ângulo.

Com a vitória, A Juventus chega a 28 pontos e fica a sete do Napoli, vice-líder do campeonato. Já o Empoli, com seis pontos, está na zona de rebaixamento.

O próximo do jogo do Juventus pelo Campeonato Italiano vai acontecer no dia 3 de novembro, contra o Cagliari. O Empoli joga um dia antes, contra o Napoli.