Com dois de Fred, Cruzeiro ganha com facilidade e afunda o Vitória

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro recebeu o Vitória nesta quarta-feira e não teve dificuldade para vencer por 3 a 0, mesmo utilizando a maioria dos jogadores reservas. Dominante durante toda a partida, a equipe mineira teve como destaque o atacante Fred, que marcou dois gols.

Com o resultado, o Cruzeiro foi aos 52 pontos na tabela, ocupando o oitavo lugar. No domingo, a equipe fará seu último jogo em casa no ano, contra o Flamengo, e deverá ir com força total.

Em situação totalmente distinta, o Vitória permanece com 36 pontos na vice-lanterna e com grande risco de ser rebaixado. Na próxima rodada, a equipe baiana, que não sabe o que é ganhar há seis rodadas, recebe o Grêmio.

O Cruzeiro começou o jogo melhor e foi amadurecendo seu gol aos poucos. As principais jogadas do clube saíram pelo lado direito, com Ezequiel. O primeiro bom momento saiu na cabeçada de Léo, próxima da trave. Mais tarde, Lucas Silva pegou bem na bola e forçou João Gabriel a espalmar a finalização. Antes de ser vazado, o goleiro ainda evitaria o gol celeste no chute cara a cara de Patrick Brey.

A proposta do Vitória foi clara desde o início. Deixar a posse com o Cruzeiro e tentar contra-atacar. Mas isso não foi visto em campo, e o time não teve muitas tomadas de decisões na hora de atacar. Suas melhores chances aconteceram em jogadas de bola parada, como nas duas cabeçadas de Léo Ceará e na tentativa de gol olímpico de Marcelo Benítez.

Aderllan herdou a vaga de Ramon, autor de um gol contra na partida passada, diante do Atlético-PR. Mas o zagueiro não aproveitou bem sua chance e acabou cometendo o mesmo erro. Em um cruzamento de Ezequiel pela direita, o defensor se jogou de carrinho na bola e mandou para suas próprias redes. Esse foi o segundo gol contra do jogador no Brasileirão e o quarto do Vitória.

O Vitória começou o segundo tempo disposto a empatar o jogo. Neilton entrou em campo e a equipe baiana chegou bem por três oportunidades. Mas a noite não estava boa para Aderllan. Na tentativa de cortar o passe de Robinho, o zagueiro deu um novo carrinho e a arbitragem pegou toque de mão dentro da área. Fred cobrou e aumentou a vantagem celeste. 2 a 0.

Apesar da derrota, o Vitória precisou agradeceu ao seu goleiro João Gabriel por não evitar uma goleada ainda maior no Mineirão. O goleiro contou com a trave em uma ocasião, mas conseguiu parar pelo menos mais dois gols dos mineiros. João só não contou com a pontaria certeira de Fred, que recebeu livre dentro da área e bateu de primeira para fechar a conta do jogo. 3 a 0 placar final.

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Manoel, Leo, Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva, Robinho (Éderson), Rafinha, David (Raniel); Fred (Laércio). T.: Sidnei Lobo

VITÓRIA

João Gabriel; Rodrigo Andrade (Lucas), Lucas Ribeiro, Aderllan, Benitez; Willian Farias, Soutto (Neilton), Rhayner; Yago, Erick (André Lima), Léo Ceará. T.: João Burse

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Cartões amarelos: Ezequiel, Éderson (Cruzeiro); Aderllan (Vitória)

Público/Renda: 2.421 pagantes/4.036 presentes/R$21.781,00.

Gols: Aderllan (contra), aos 42min do primeiro tempo, e Fred, aos 9min e aos 26min do segundo tempo