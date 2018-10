Com dois de Uribe, Flamengo atropela Fluminense e encosta na liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo fez mais uma exibição para reforçar a condição de candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), o time do técnico Dorival Júnior não tomou conhecimento do Fluminense e venceu por 3 a 0, no clássico disputado no Maracanã pela 29ª rodada do torneio.

Uribe, duas vezes, e Léo Duarte fizeram os gols do rubro-negro, que já havia vencido o Corinthians fora de casa na semana passada pelo mesmo placar.

O resultado positivo deixa a equipe provisoriamente na segunda posição, com 55 pontos, a apenas um do Palmeiras, que, no entanto, ainda joga neste domingo, diante do Grêmio, no Pacaembu. Os flamenguistas também vão prestar atenção no embate entre Internacional (53) e São Paulo (52) no Beira-Rio.

O Flamengo volta a campo no dia 21, domingo, quando enfrenta o lanterna Paraná em Curitiba. No mesmo dia, o Fluminense, neste momento oitavo colocado com 37 pontos, recebe o Atlético-MG. Resta saber se o técnico Marcelo Oliveira poupará jogadores, já que três dias depois a equipe tricolor abre o embate de quartas de final contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana.

FLAMENGO César; Pará, Léo Duarte, Réver (Rhodolfo) e Renê; Cuéllar e Willian Arão; Vitinho, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro (Berrío); Uribe (Rômulo).

T.: Dorival Júnior

FLUMINENSE

Júlio César; Ibañez (Dodi), Gum e Digão; Mateus Norton (Daniel), Richard, Jadson e Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Matheus Alessandro), Everaldo e Luciano.

T.: Marcelo Oliveira