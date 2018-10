Com dois gols de Danilo, Corinthians vence o Bahia no fim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols de Danilo, o Corinthians superou o Bahia por 2 a 1, no Itaquerão, neste sábado (27) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia quebrou um jejum de mais de dois anos sem balançar as redes. O seu último gol havia sido em 23 de julho de 2016.

Contra o Bahia, Danilo marcou aos 2 minutos do segundo tempo. Ele, que havia começado na reserva e entrado em campo no lugar de Emerson Sheik, se esticou todo para chutar, em uma bola cruzada na área.

O time visitante chegou ao empate aos 39 minutos, em um pênalti cobrado por Clayton.

Mas a noite foi de Danilo, que acertou uma bicicleta, e garantiu a vitória aos 43 min.

O resultado deixou o Corinthians com 39 pontos e mais distante da zona de rebaixamento. O Bahia permanece com 37 e continua em risco.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho (Araos); Romero, Sérgio Díaz (Mateus Vital), Emerson Sheik (Danilo). T.: Jair Ventura

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Clayton), Jackson, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Nilton, Ramires, Vinícius (Allione); Élber, Edigar Junio (Júnior Brumado). T.: Enderson Moreira

Estádio: Itaquerão, em São Paulo

Juiz: Péricles Bassols Cortez (PE)

Cartões amarelos: Emerson Sheik, Ralf (Corinthians); Ramires, Nilton, Nino Paraíba (Bahia)

Público e renda: 35.382 e R$ 1.116.596,50

Gol: Danilo, a 1min e aos 44min do segundo tempo (Corinthians); Clayton aos 39min do segundo tempo (Bahia)