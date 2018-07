Com dois gols de Júnior Santos, Ponte vence o São Bento e se aproxima do G-4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B da noite deste sábado (14), a Ponte Preta bateu o São Bento pelo placar de 2 a 0 e deixou a equipe de Sorocaba próximo a zona de rebaixamento.

O jogo disputado do estádio no Walter Ribeiro fechou a 15ª rodada do campeonato.

Em noite inspirada, o atacante Júnior Santos marcou os dois gols para o clube de Campinas. O primeiro aconteceu aos 38min do primeiro tempo. Santos recebeu e bateu cruzado, a bola tocou na trave e entrou no gol. O segundo saiu aos 9min do segundo tempo. O atacante recebeu um lançamento de Igor dentro da área e ampliou o placar.

A vitória fez a Ponte subir para a sexta posição da tabela, com 24 pontos, e se aproximar do G-4 do campeonato. O São Bento, por sua vez, está no 16ª lugar, um acima da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

Agora, a Ponte Preta luta para entrar no G-4 da Série B em um jogo contra o Boa Esporte, às 19h, no sábado (21). O São Bento tenta se distanciar do Z-4 em uma disputa contra o Coritiba, às 16h30, também no mesmo dia. Ambos pela 16ª rodada da Série B.