Com dois gols de Paquetá, Corinthians perde do Flamengo no Itaquerão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove dias após ser eliminado pelo Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo se vingou do rival. Nesta sexta-feira (5), a equipe rubro-negra venceu o time paulista por 3 a 0, no Itaquerão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. E os dois primeiros gols da partida foram marcados pelo meio-campista Lucas Paquetá e surgiram após cobranças de escanteio.

Aos 14 minutos da etapa complementar, o camisa 11 completou cobrança de escanteio de Vitinho e cabeceou no ângulo de Cássio. Seis minutos depois, ele ficou com a sobra dentro da grande área após a bola parada e finalizou forte para ampliar o marcador.

Nos acréscimos, Renê aproveitou o contra-ataque e apareceu livre dentro da área para fazer 3 a 0.

O triunfo foi o primeiro de Dorival Júnior no comando do Flamengo. Ele assumiu a equipe na semana passada após a saída de Maurício Barbieri, que foi demitido logo após a eliminação para o Corinthians. Na estreia do treinador, a equipe carioca empatou com o Bahia por 0 a 0.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Flamengo assumiu a terceira posição na tabela com 52 pontos -um a menos do que o Internacional, segundo colocado, e do líder Palmeiras. O time gaúcho, porém, já atuou na rodada -perdeu para o Sport por 2 a 1.

Já o Corinthians está na nona posição com 35 pontos. O time tem seis pontos a mais do que o Vitória, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. E está dez pontos atrás da zona de classificação para a Libertadores, que é fechada pelo Atlético-MG.

Agora, a equipe comandada por Jair Ventura inicia a preparação para a final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (10), enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, pelo primeiro jogo da decisão da competição mata-mata.

O Flamengo, por sua vez, tentará a segunda vitória seguida no Brasileiro diante do Fluminense, no dia 13, no Maracanã.

CORINTHIANS

Cássio; Gabriel, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Douglas (Emerson Sheik), Ralf (Danilo), Jadson; Romero, Mateus Vital, Clayson (Pedrinho). T.: Jair Ventura

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Rodinei); Vitinho (Piris da Motta), Uribe (Geuvânio).

T.: Dorival Júnior

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Público: 41.693 pagantes

Renda: R$ 1.381.719,00

Cartões amarelos: Romero e Henrique (Corinthians); César (Flamengo)

Gols: Lucas Paquetá, aos 14min de 20min do segundo tempo, e Renê, aos 46min do segundo tempo