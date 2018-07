Com dois gols de Romero, Corinthians se recupera e vence o Cruzeiro em casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians se recuperou no Campeonato Brasileiro, após a derrota no clássico para o São Paulo, no último sábado. Nesta quarta-feira (25), jogando em Itaquera, bateu o Cruzeiro por 2 a 0

O grande nome da partida foi o atacante paraguaio Ángel Romero. Ele marcou duas vezes na vitória corintiana, ampliando sua condição de principal artilheiro da Arena Corinthians, com 26 gols.

O primeiro deles veio com senso de puro oportunismo do paraguaio.

Após uma bela jogada individual, Danilo Avelar chutou colocado e o goleiro cruzeirense Fábio não conseguiu segurar, soltando a bola nos pés de Romero, que não teve trabalho para fazer o gol.

O segundo nasceu após uma cobrança de falta de Jadson. A bola bateu no travessão e, ao disputar pelo alto com o zagueiro Manoel, o atacante paraguaio cabeceou e fez 2 a 0.

O resultado levou o Corinthians aos 22 pontos, mas não alterou sua colocação na tabela -segue em oitavo lugar. Já o Cruzeiro caiu para a quinta posição, com 24.

No próximo domingo (29), o Corinthians enfrentará o Vasco no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 11h. Já o Cruzeiro receberá o São Paulo, no Mineirão, às 16h.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Jadson (Paulo Roberto); Romero, Jonathas (Pedrinho), Clayson (Mateus Vital). T.: Osmar Loss

CRUZEIRO

Fabio; Lucas Romero, Léo, Manoel, Egídio; Henrique, Lucas Silva (Robinho), Bruno Silva (Arrascaeta), Rafinha, Thiago Neves (David); Barcos. T.: Mano Menezes

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Cartões amarelos: Lucas Silva, Lucas Romero (Cruzeiro)

Gols: Romero, aos 16min e aos 34min do segundo tempo