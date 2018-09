Com dores na coluna, Beth Carvalho faz show deitada no Rio de Janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com fortes dores na coluna, a sambista Beth Carvalho fez show deitada neste sábado (1º). Ela se apresentou ao lado do Fundo de Quintal no KM de Vantagens Hall, no Rio, para comemorar os 40 anos do álbum "De Pé no Chão", que lançou o grupo.

Seus problemas de saúde começaram em 2009, quando ela precisou fazer uma pausa no trabalho por causa de uma fissura na região do osso sacro, na base da coluna vertebral. Mesmo com a mobilidade limitada, a sambista costuma se apresentar em cadeira de rodas.

A cantora Luana Carvalho, filha de Beth, havia anunciado que a mãe faria a apresentação deitada em post nas redes sociais. "Amanhã ela vai cantar deitada. Esse touro bicho fera 'indesabável' voz ancestral", escreveu.