Com Douglas e Clayson, Corinthians está definido para encarar o Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Osmar Loss definiu a escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45, com quatro mudanças em relação ao time derrotado por 3 a 1 pelo São Paulo no fim de semana. São três alterações forçadas e mais uma por opção: saem Pedro Henrique e Renê Júnior, que se lesionaram, Rodriguinho, negociado com o Pyramids, do Egito, e Marquinhos Gabriel. Entram Léo Santos, Douglas, Jadson e Clayson.

O time foi escalado da seguinte maneira no treinamento desta terça-feira, no CT Joaquim Grava: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Jadson e Clayson; Jonathas.

Será a estreia do volante Douglas pelo Corinthians. O jogador de 21 anos foi anunciado há cinco dias e ficou no banco de reservas no clássico, mas não entrou em campo. Ele teve parte dos direitos econômicos comprada do Fluminense e é reposição para a venda de Maycon ao Shakhtar Donetsk. Em razão da lesão de Renê Júnior, que só volta a jogar em 2019, sua entrada na equipe foi antecipada.

Além de Renê Júnior e Pedro Henrique, também estão lesionados ou em fase final de tratamento de lesão o lateral-direito Mantuan, o volante Ralf e o atacante Roger.

O volante Thiaguinho era esperado no treinamento desta terça, mas teve dores no ombro e só participou de um trabalho físico. Os reservas foram divididos assim com Paulo Roberto, Marllon, Vilson e Carlos na defesa, Rodrigo Figueiredo, Mateus Vital, Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel no meio e Mateus Matias na frente. Emerson Sheik foi o curinga desta atividade, servindo às duas equipes, e Bruno Xavier completou os trabalhos.

O Corinthians tem 19 pontos somados e é oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruzeiro está em quarto com quatro pontos a mais.