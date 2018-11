Com duas novelas e dois filmes no ano, Marina Ruy Barbosa é escolhida mulher de 2018 pela GQ

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 23, foi eleita a mulher do ano pela revista GQ Brasil. A atriz soltou a informação nos bastidores do prêmio Men of The Year (MOTY), promovido pela revista há oito anos, antes de receber o troféu. O evento ocorre na noite desta terça (27), no Rio.

"É uma responsabilidade grande representar tantas mulheres. Esse prêmio é de todas. Sou uma das que está aqui, mas tem tantas mulheres por aí que admiro, de quem sou fã e que fazem tanta diferença no país e no mundo. Me sinto honrada e fico feliz de finalizar o ano com esse prêmio", afirmou ela.

A atriz, que chegou acompanhada do marido, o piloto Alexandre Negrão, 33, fez um balanço de 2018: "Foi um ano de muito trabalho. Teve 'Deus Salve o Rei' e agora 'O Sétimo Guardião' [ambas novelas da Globo protagonizadas por ela], além do lançamento de dois filmes ['Sequestro Relâmpago' e 'Todas As Canções de Amor']. Foi incrível."

Para dar conta de uma vida tão agitada, Barbosa afirma que procura se alimentar bem, praticar esportes e dormir o máximo possível, ainda que sua ansiedade atrapalhe um pouco.

No Men of The Year de 2017, foi Anitta quem recebeu o troféu de Mulher do Ano.

A premiação prestigia ainda outras categorias: cinema, empreendedorismo, entretenimento, estilo, gastronomia, ícone, influencer, inovação, liderança, moda nacional, música, responsabilidade social, revelação da moda nacional, revelação, sustentabilidade e homenagem.