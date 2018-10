Com dúvidas na escalação, Atlético busca a 37ª vitória internacional da história

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense busca nesta quarta-feira (dia 3) a 37ª vitória em competições internacionais na história do clube. O duelo será às 19h30 contra o Caracas, na Arena da Baixada, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, na Venezuela, o time paranaense venceu por 2 a 0 e agora administra uma boa vantagem. Garante vaga mesmo com uma derrota por um gol de diferença. O gol como visitante é critério de desempate na competição organizada pela Conmebol. Quem passar de fase pega Botafogo ou Bahia nas quartas de final.

Em toda história, o Atlético disputou duas competições internacionais oficiais: a Sul-Americana e a Libertadores. É a sétima vez que participa da Sul-Americana. A Libertadores esteve no calendário do Furacão em cinco temporadas.

No total, o clube rubro-negro somou 36 vitórias, 14 empates e 27 derrotas nesses torneios, ambos organizados pela Conmebol.

As melhores campanhas foram o vice da Libertadores em 2005 e a semifinal da Sul-Americana em 2006.

O HISTÓRICO

Do Atlético em competições internacionais oficiais

36 vitórias

14 empates

27 derrotas

111 gols marcados

102 gols sofridos

ESCALAÇÃO

O técnico Tiago Nunes tem três dúvidas na escalação. O lateral-direito Jonathan, o meia Raphael Veiga e o atacante Pablo demonstraram desgaste físico excessivo e podem ficar fora da partida. Na direita, os laterais Diego e Reginaldo não estão inscritos na Sul-Americana. Com isso, o zagueiro Zé Ivaldo pode ser improvisado nessa posição. O substituto imediato de Veiga é Guilherme. A posição de Pablo pode ficar com Marcelo Cirino ou Bergson.

PREMIAÇÃO

Pela campanha atual, o Atlético já acumulou R$ 3,7 milhões na Sul-Americana 2018: R$ 1 milhão pela 1ª fase, R$ 1,2 milhão pela 2ª fase e R$ 1,5 milhão pelas oitavas. Se passar pelo Caracas, receberá mais R$ 2 milhões.

A PREMIAÇÃO POR FASE

Na Copa Sul-Americana 2018

1ª fase: US$ 250 mil (R$ 1milhão)

2ª fase: US$ 300 mil (R$ 1,2 milhão)

Oitavas: US$ 370 mil (R$ 1,5 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 2 milhões)

Semifinal: US$ 550 mil (R$ 2,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão (R$ 5 milhões)

Campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 10 milhões)

FASES

O Atlético tenta a 9ª vitória seguida na Arena da Baixada – foram sete pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana. Já o Caracas vem de três derrotas consecutivas – uma para o próprio Atlético-PR e duas pelo campeonato venezuelano.

ATLÉTICO x CARACAS

Atlético: Santos; Jonathan (Zé Ivaldo), Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González; Nikão, Raphael Veiga (Guilherme) e Marcinho; Pablo (Marcelo Cirino). Técnico: Tiago Nunes

Caracas: Herrera; Acuña, Muriel, Quijada e Añor; Martins e Moreira; Canelón, Diomar Díaz e Robert Hernández; Arrieta. Técnico: Noel Sanvicente

Árbitro: Michael Espinoza (Peru)

Local: Arena da Baixada, quarta-feira às 19h30