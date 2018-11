Com dúvidas na escalação, Atlético enfrenta um adversário desfigurado

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (dia 14) às 19h30, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense pode modificar bastante a escalação devido ao desgaste físico. Já a equipe carioca está desfigurada, sem três jogadores importantes.

O goleiro Martin Silva está com a seleção uruguaia e também cumpre suspensão no Brasileirão. O artilheiro da equipe, o extremo Yago Pikachu, também desfalca a equipe. Ele tem nove gols e três assistências em 32 jogos na edição 2018. A melhor média de gols do time carioca é do atacante argentino Maxi López, com sete gols em 16 jogos. Ele também lidera o ranking de assistências da equipe, com quatro passes para gols. Maxi é outro desfalque para esta quarta-feira, devido a lesão no pé.

A vaga de Maxi López pode ficar com o argentino Andrés Rios (7 gols em 26 jogos). O substituto imediato de Martin Silva é Fernando Miguel, 33 anos. O provável substituto de Pikachu é o ponta Kelvin, ex-Paraná. Outras opções são Rildo (ex-Coritiba) e Giovanni Augusto (ex-Corinthians).

DÚVIDAS

O técnico Tiago Nunes não deu pistas sobre a escalação do Atlético. Ele pode tirar jogadores que apresentarem desgaste físico elevado. O lateral-direito Jonathan e o volante Lucho González estão recuperados e treinaram normalmente nessa terça-feira. Os únicos desfalques confirmados são o meia Guilherme e o zagueiro Paulo André, lesionados. O ponta Plata e o meia Bruno Nazário também estão em recuperação, mas há mais tempo.

O Atlético luta para entrar no G6 do Brasileirão, enquanto o Vasco segue ameaçado pelo rebaixamento.

O time paranaense nunca venceu o Vasco em São Januário em toda história. E o Furacão é a única equipe que ainda não venceu como visitante no Brasileirão 2018.

VASCO x ATLÉTICO

Vasco: Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Ramon; Andrey e William Maranhão; Kelvin, Thiago Galhardo e Marrony; Andrés Ríos. Técnico: Alberto Valentim

Atlético: Santos; Jonathan (Diego Ferreira), Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Bruno Guimarães (Lucho González) e Wellington (Camacho); Marcelo Cirino (Marcinho), Raphael Veiga (Rossetto) e Nikão (Rony); Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: São Januário, quarta-feira às 19h30