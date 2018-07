Com elenco original, Downton Abbey anuncia produção de filme para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história da série de televisão britânica Downton Abbey, encerrada em 2015 após a sexta temporada, acaba de ganhar continuação com o início da produção de um filme baseado no programa.

O anúncio do longa foi feito nesta sexta (13) pela Universal Studios, que comandará a produção nos próximos meses. O lançamento do filme, mesmo sem data marcada, deve ficar para 2019.

Os detalhes do enredo não foram divulgados, mas a trama deve partir do momento em que terminou a última temporada da série, ambientada em 1926.

O roteiro será de Julian Fellowes, que criou o programa de televisão. Já a direção ficará a cargo de Brian Percival, de "A Menina que Roubava Livros" (2013).

O elenco também permanece o mesmo da televisão: estão no filme Maggie Smith (Violet Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) e Hugh Bonneville (Robert Crawley), entre outros atores.

"Quando a série chegou ao fim, era o nosso sonho fazer um filme para os milhões de fãs que temos no mundo todo", disse o produtor Gareth Neame ao The Guardian.

Downton Abbey, drama histórico sobre uma família fictícia da aristocracia inglesa, ganhou três Globos de Ouro. No Emmy, foram 15 prêmios e 69 indicações. É a série estrangeira com maior número de indicações da história do prêmio.