Com entrada gratuita, Grande Prêmio Paraná traz atrações para todas as idades

O Grande Prêmio Paraná Jockey Plaza, organizado pelo Jockey Club do Paraná, em parceria com a PMU Brasil, chega a sua 76ª edição, com entrada gratuita e repleto de atividades para os visitantes. O maior e mais tradicional evento do calendário do turfe paranaense será no penúltimo domingo de setembro, 23, a partir das 12h. Além da principal corrida, o evento contará com mais de 10 páreos, entre eles os clássicos Governador do Estado, Primavera, Ciro Frare e a prova especial Silvio Batista Piotto. A expectativa é que a premiação do festival some mais de R$ 80 mil. No quesito apostas, mais de R$ 400 mil são esperados e com apenas R$2 é possível começar a jogar. O traje esporte está liberado em todas as tribunas e a entrada é gratuita.

Fora das pistas, o Grande Prêmio Paraná Jockey Plaza conta com diversas atrações. Para a criançada e toda a família, o GP será palco de atividades infantis e, entre elas, um passeio de pôneis, para aproximar as crianças do universo do turfe. A PMU Brasil, gestora das apostas hípicas, contará com um lounge exclusivo, um ambiente aberto ao público onde será possível apostar, assistir as corridas e aproveitar a tarde com tranquilidade. Quem apostar R$ 20,00 ou se cadastrar com as promotoras da PMU, ganhará 1 copo temático do GP Paraná.

Na praça de alimentação, estarão localizados food trucks com diversas opções para todos os gostos, incluindo hambúrgueres e cachorro-quente, espetinhos, pastel, yakissoba, churros, sorvete, salgadinhos, choripan (pão com linguiça argentino), entre outros. Os adultos também encontrarão vinho, cerveja, champagne e bebidas em geral. Quem optar por um cardápio mais sofisticado, poderá desembolsar R$ 150,00 por pessoa (crianças até seis anos não pagam e de sete a 12 pagam R$ 75,00) e aproveitar o coquetel do salão Almeida Prado. Os convites deverão ser adquiridos na secretaria do clube até o dia 21/09, 6a feira, e estão limitados a 400 pessoas.

O GP Paraná é a prova máxima do turfe paranaense, realizada há 76 anos. É disputada em 2.400 metros na areia e destinada a animais de 3 anos ou mais. A primeira prova foi realizada em 29 de dezembro de 1942, no Hipódromo de Guabirotuba, pelo prêmio de 25.000 cruzeiros, e foi vencida pelo cavalo argentino Con Ochos, montado pelo jóquei Pedro Gusso Filho. O hipódromo foi palco do Grande Prêmio durante 56 anos. A última disputa no Guabirotuba foi em 1954, vencida pelo cavalo argentino Panther. A partir de 1955, as provas passaram a ser disputadas no Hipódromo do Tarumã. O cavalo Salomão, com o jóquei Roberto Arede, venceu a primeira prova realizada no novo local, um dia após a sua inauguração.

Sobre a PMU Brasil — A Pari Mutuel Urbain (PMU) é uma empresa francesa de apostas hípicas. Desde 2015, a subsidiária PMU Brasil firmou parceria com o Jockey Club Brasileiro para atuar na gestão das apostas e comercialização através de pontos de venda, plataforma online e telefone, além da produção e transmissão ao vivo de imagens das corridas. Seu slogan "Emoção em doses cavalares" apresenta o turfe como um esporte envolvente, divertido e acessível para todos. Conheça o site: https://gpparana2018.pmubrasil.com.br/

76ª GRANDE PRÊMIO PARANÁ

Data: 23 de setembro de 2018

Horário: 12h às 20h - Entrada Franca

Local: Jockey Club do Paraná – Hipódromo do Tarumã

Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2299 - Praça Joquei Pinheiro Filho - Tarumã, Curitiba

Estacionamento Gratuito — acesso ao estacionamento do Victoria Villa, Rua Dino Bertholdi s/n. Vagas Limitadas.

Outras informações sobre o coquetel poderão ser adquiridas na secretaria do clube através do telefone (41) 3075-2121.