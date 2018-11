Com Fernanda Lima, Amor e Sexo volta para 10ª edição com novidades

Folhapress

LEONARDO VOLPATO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada de Amor e Sexo volta na próxima terça-feira (9) à Globo com novidades. A atração comandada por Fernanda Lima agora terá cara nova na banda, que conta com uma estreante, a vencedora da quinta edição do The Voice Brasil, Mylena Jardim. Outra novidade está na bancada com a chegada da filósofa Djamila Ribeiro, que se junta aos já conhecidos atores José Loreto, Mariana Santos e Edu Sterblitch, e ao figurinista Dudu Bertholini e à psicanalista Regina Navarro Lins.

A temporada, que foi apresentada no Rio de Janeiro em meio a uma exposição dos mais emblemáticos figurinos já usados por Fernanda, terá dez episódios e contará com debate de temas como feminismo, masculinidade, discussão de gênero e corpo. Os musicais com a apresentadora também estão garantidos. "As coreografias estão muito potentes e longas, a cada dia fica mais difícil de decorar", brinca Fernanda.

Os assuntos, dessa vez, serão ainda mais elaborados e aprofundados, privilegiando as discussões, mas sem perder o bom humor. "Continuamos firmes e fortes falando de sexo e comportamento. Só que o mundo muda, então a cada ano nós queremos falar dos novos assuntos, mas com outra abordagem", analisa a apresentadora.

Outro grande desafio do programa é não parecer mais do mesmo. Este é o décimo ano, e muitos temas já foram abordados. "Quando a gente fala de Amor e Sexo a gente fala de política. Essa temporada vem discutindo toda a linha histórica e os pontos debatidos nas ruas, nas redes sociais e que para nós chegam meio confusos. A gente tentou dar didatismo e explicar tudo com amor, afeto e representatividade. Somos contra machismo, racismo e qualquer forma de opressão", fala o redator final, Antônio Amâncio.

Dentre os convidados do décimo ano estão o comediante Marcelo Adnet, as cantoras Daniela Mercury e Pabllo Vittar e o ator e cantor Tiago Abravanel. "Esta tem tudo para ser a melhor de todos os tempos", finaliza a apresentadora.

NOVA INTEGRANTE ANIMADA

A cantora mineira de Belo Horizonte (MG) Mylena Jardim, 19, foi a vencedora do The Voice Brasil (Globo) na quinta temporada do programa, em 2016. Agora, faz parte da banda do Amor e Sexo. "Eu sou tímida, mas fui relaxando aos poucos, os diretores foram tranquilos comigo. Só tenho a agradecer por poder mostrar meu trabalho. É muito bom para mim e para todos que assistem", diz.

Ela conta que não foi de dar muitos pitacos no programa e preferiu ouvir mais. "O aprendizado é sempre importante. Fiquei mais na minha, ouvindo os mestres. O mais interessante é que fui superbem recebida por todos. O The Voice mostrou que eu existo, e agora eu estou aprendendo sobre pessoas", revela.

A artista conta que a sua vida mudou depois de sua participação e do título no reality. Além de ser chamada para esta nova empreitada, ela diz que fez bastante shows e já projeta um lançamento para breve.

"Tenho focado em produzir um trabalho em vez de expor. Pretendo lançar um clipe no meio da temporada. Acredito que a exposição no Amor e Sexo vai ajudar na visibilidade. Vão relembrar de mim, isso vai dar uma ênfase. Meu estilo é um pop romântico", conta.

ELENCO FIXO SE PREPARA

Quem já faz parte do programa se diz feliz e realizado com o resultado que ele traz ao longo dos anos, tanto nas ruas quanto na vida pessoal. Para a psicanalista Regina Navarro Lins, o que importa é que o Amor e Sexo fala tudo de um modo diferente.

"É um programa que aborda tudo de um jeito inteligente, leve e divertido. Acredito que o que é mais importante para o sucesso é a química entre os jurados. Nunca conheci alguém mais doce do que o José Loreto nem tão engraçado quando o Edu Sterblitch", afirma.

Para Edu Sterblitch, o programa vai provocar ainda mais o telespectador. "A atração tem essa pegada de provocar, de tocar nas pessoas, fazer todo o mundo pensar. Dessa vez eu me sinto ainda mais dentro desse projeto. Vou ficar pelado e sem tarja. Me redescobri ", adianta ele, que foi carinhosamente apelidado por Fernanda Lima de "bunda magra".

Edu completa dizendo que o programa também o ajudou em sua vida pessoal. "Eu aprendo a cada dia, levo ensinamentos para a minha vida. Eu por exemplo tinha um tabu que era ficar nu na frente da minha mulher. Tinha vergonha quando tinha muita luz. E o programa me fez perder isso. A gente vai falar de sexo, de tudo. Me tornei um cidadão melhor."

A atriz Mariana Santos afirma que muito do que o programa trata será novo para muita gente. "Precisamos tocar em muitos pontos ainda. Tenho orgulho de colocar meu humor e o meu estilo. Foi muito divertido."

FERNANDA AINDA DESAFIADA

Fazer por dez anos um programa e deixá-lo atraente não é tarefa das mais fáceis. Mas Fernanda Lima conta que se sente desafiada até hoje para conseguir corresponder.

"Me desafia achar o tom da temporada para fazer com que todos em casa assistam de novo", diz.

"Para refrescar e impactar é preciso estudar, ler muito, acompanhar os materiais literários que estão saindo, ver o que tem sido discutido. Nós não falávamos de tanta coisa no passado e o tempo não para. Precisamos estar atentos e fortes para colocar os assuntos densos e delicados em jogo de forma leve e divertida", comenta.

O programa já foi várias vezes anunciado como última temporada, mas a repercussão sempre é positiva e ele volta. "Por isso que eu nem falo mais nada, só faço", diverte-se.

Apesar de o Amor e Sexo ser um programa que fala e aborda de tudo, Fernanda conta que a sua relação com o marido segue mais conservadora. "Eu sou ciumenta, tenho 41 anos, não mais 20. Ainda estou presa em um casamento monogâmico e conservador. Mas venho refletindo e tentando entender como ser melhor nesse mundo de hoje", aponta.

Segundo Fernanda, muitos dos temas do programa até hoje vieram da influência de seu relacionamento com Rodrigo Hilbert, 38, com quem está, entre idas e vindas, desde 2001. "Quando nós tínhamos nossos 20 anos nós não falávamos sobre isso, aliás, quando eu o conheci ele nem falava (risos). Era tímido. Mas a gente sente, fala, tem que ter diálogo em uma relação. Sobre sexo é igual, tem que sempre tentar melhorar. Não tem muito o que apimentar a relação, muitos me perguntem isso. Temos é que ter sonhos juntos, nos valorizar, nos cuidar e beijar na boca."

Já sobre o diálogo dela sobre sexo com os filhos pequenos, João e Francisco, de dez anos, a modelo e apresentadora diz que é o mais direto possível. "O papo é aberto, sincero e direto, não há assuntos que são proibidos em casa. Fico de olho para ver o que eles estão ouvindo por aí e em que eu posso ajudar. Mas eles têm vergonha, quando eles ouvem a palavra 'sexo' eles riem", afirma.

No décimo ano, Fernanda analisa que o pensamento das pessoas mudou para melhor com ajuda do programa. "Recebo feedback muito direto, as pessoas se sentem íntimas, vejo de perto o reflexo. Tem impacto grande. Muita gente ainda não consegue ter diálogo em casa. E quando a gente fala de aceitação, de pessoas saindo do armário, estamos falando de um universo sofrido, muitas famílias não sabem lidar. E quando a pessoa liga a TV e consegue ver que ela é legal, a gente já cumpre nosso papel", aponta.

Um dos momentos mais marcantes da temporada será um programa sobre família com o músico e compositor Marcelo Yuka. Ela conta que será um dos mais emotivos. "Tudo o que a gente luta e acha que é importante ser dito está nesse episódio. Tem outros programas mais leves, mais picantes, mas esse foi muito forte", conclui.