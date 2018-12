Com fogos 'silenciosos', Réveillon na avenida Paulista terá Ben Jor e Gal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Réveillon na avenida Paulista, em São Paulo, deste ano terá shows de MPB (Música Popular Brasileira) e pagode. Os cantores Gal Costa e Jorge Ben Jor se unem para apresentação conjunta para anunciar o novo ano. Antes deles, se apresentam Péricles e Diogo Nogueira.

A tradicional festa de Ano Novo, que acontece na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, também terá apresentações do grupo de comédia Risadaria e bandas de forró Rastapé e Trio Virgulino, na abertura.

As apresentações serão intercaladas por performances do grupo de comédia Risadaria. O humorista Paulo Bonfá será o apresentador e mestre de cerimônia da festa.

"A gente elaborou uma programação original. Nunca houve shows gratuitos com Jorge Ben Jor e Gal Costa juntos, por exemplo. Nem com o Péricles e o Diogo Nogueira", afirma André Sturm, secretário municipal de Cultura, no site da prefeitura, sob gestão Bruno Covas (PSDB).

Para o público poder acompanhar todos os detalhes, telões de LED serão instalados na avenida.

O palco será no mesmo local do ano passado, no final da avenida Paulista, na entrada do túnel de acesso à avenida Rebouças, próximo à rua da Consolação.

MENOS RUÍDO

A festa de Réveillon na avenida Paulista terá barulho apenas no palco, já que a prefeitura decidiu fazer a queima de fogos com menos barulho. Uma lei sancionada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) proíbe fogos barulhentos na cidade. Assim, a gestão quer "dar o exemplo". Mas, como a lei ainda não foi regulamentada, quem soltar fogos barulhentos não será multado.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Réveillon na Paulista 2019

17h40

Risadaria

18h às 19h30

Forró na Virada

Rastapé

Mestrinho

Trio Virgulino

Trio Sinhá Flor

19h30

Risadaria

20h30 às 22h30

Péricles

Diogo Nogueira

22h30

Risadaria

23h30 à 1h30

Jorge Ben Jor

Gal Costa

2h30 às 4h

Escola de Samba do Terceiro Milênio