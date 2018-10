Com folga, Fluminense recebe equatorianos na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense tem “gordura para queimar” na disputa de vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (4), às 19h30, a equipe carioca enfrenta o Deportivo Cuenca, do Equador, no Maracanã.

Para avançar e ficar entre os oito melhores do torneio, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença. Na partida de ida, há duas semanas, os comandados de Marcelo Oliveira venceram por 2 a 0, no Equador, com gols de Everaldo e Sornoza.

Se passar pelo Cuenca, o Fluminense enfrentará nas quartas de final o Nacional, do Uruguai, que despachou o San Lorenzo em um duelo equilibrado. Após perder na Argentina por 3 a 1, os uruguaios aplicaram 2 a 0 em Montevidéu e avançaram graças ao gol marcado como visitante.

Para o confronto, a tendência é uma formação com três zagueiros: Gum, Digão e Ibañez. Foi dessa forma que o time tricolor conseguiu bons resultados diante da Chapecoense e do próprio Deportivo Cuenca.

“A gente vem treinando forte essa semana para fazer com que os três zagueiros funcionem bem. A gente consegue se adaptar bem no campo e procura fazer o melhor, como fizemos em Quito e Chapecó”, explicou Ibañez.

O desfalque tricolor é o lateral direito Gilberto, contundido. Em seu lugar vai atuar Léo. Com isso, o Fluminense entrará em campo com a seguinte formação: Júlio César; Gum, Digão, Ibañez; Léo, Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 19h30 desta quinta

Juiz: Andrés Rojas Noguera (COL)