Com folga, petista Camilo Santana é reeleito governador do Ceará

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Com uma vitória contundente e previsível, o governador Camilo Santana (PT) foi reeleito para mais quatro anos à frente do governo do Ceará.

Camilo teve 78% dos votos válidos contra apenas 13% do General Theophilo (PSDB).

Camilo Santana foi para a disputa com um arco de alianças formal de 16 partidos, numa coligação que inclui do PCdoB ao DEM. Ainda teve o apoio informal de outros oito partidos, incluindo antigos oposicionistas locais como MDB, PSD e Solidariedade.