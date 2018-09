Com força máxima, Grêmio recebe o Ceará

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio recebe o Ceará neste domingo, às 11h, em Porto Alegre, e deve ter força máxima na partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora não tenha dado pistas sobre quais serão os titulares, o técnico Renato Gaúcho pode trabalhar com todo o elenco. Michel, Jael e Marcelo Oliveira seguem trabalhando separadamente com a equipe médica. André e Marinho apenas correram pelo gramado.

O goleiro Marcelo Grohe reconhece a importância de garantir os três pontos em casa, mas foi cauteloso e elogiou o momento do Ceará. "É um jogo difícil como todos os outros. O Ceará vem em ascensão grande, com um belo trabalho do Lisca e está buscando fugir da zona de rebaixamento. Temos que entrar concentrados, porque é um horário diferente, e para a nossa pretensão de brigar pelo título, é uma vitória necessária".

Ainda em Fortaleza, Lisca comandou um treino fechado antes da viagem para a capital gaúcha, onde a delegação cearense desembarcou na sexta. A equipe não perde há quatro rodadas e tem uma das melhores campanhas do returno.

O meia-atacante Calyson, autor de um gol no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, na última rodada, confia no bom momento do time e se diz motivado.

"O ideal é manter a tranquilidade e continuar com a mesma pegada nas partidas para continuar crescendo no campeonato. Temos mais uma pedreira pela frente. Pode ter certeza que vamos para lá buscando fazer um grande jogo. A gente vem em uma crescente muito boa, estamos felizes com o trabalho que vem sendo feito”, disse.

Cinco jogadores do Ceará estão pendurados com dois cartões amarelos: os zagueiros Tiago Alves e Luiz Otávio, o lateral-direito Samuel Xavier e o próprio Calyson, além do reserva Ricardinho, que entra em campo com frequência. Quem dessa lista tomar o cartão ficará de fora da partida contra a Chapecoense, rival direto na luta contra o rebaixamento.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kanemann, Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Alisson; Everton, Luan. T.: Renato Gaúcho

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Richardson, Calyson, Edinho; Juninho Quixada, Arthur, Leandro Carvalho. T.: Lisca

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)