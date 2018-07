Com futuro indefinido, Róger Guedes revela que recusou reajuste salarial no Atlético-MG

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jogador mais cobiçado do Atlético-MG, o atacante Róger Guedes não sabe ainda qual time vai defender no segundo semestre. Embora tenha contrato com o clube mineiro até dezembro, o atacante tem propostas para atuar no exterior e segue aguardando por uma definição.

Recentemente, procurado pelo Atlético, Guedes rejeitou proposta para ter um reajuste salarial e, assim, garantir sua permanência na Cidade do Galo até o fim do Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita pelo próprio jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

"A gente (jogador e empresário) não aceitou alguns termos que não levaram ao acerto aqui. Mas eu estou tranquilo. Se tiver que sair, vou sair muito feliz pelo que estou fazendo aqui no Atlético-MG", revelou.

"Todo dia a gente tem uma conversa. Quero resolver o mais rápido. O meu momento no Atlético-MG é muito bom. Quero ficar tranquilo. Queria ter resolvido isso na parada da Copa, mas não resolveu. Espero resolver o mais rápido se fico no clube ou se sai."

Róger Guedes está emprestado ao Atlético até dezembro. O jogador pertence ao Palmeiras (25%) e ao Criciúma (75%). Mas a decisão final sobre o futuro do atacante é do clube paulista. Procurado por clubes da Arábia Saudita, pelo Porto e pelo Shakhtar Donetsk, o Palmeiras já rejeitou várias propostas.

O Palmeiras já colocou preço no artilheiro do Campeonato Brasileiro. O desejo é negociar Róger Guedes por 12 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões). Enquanto uma definição não acontece, o atacante segue treinando normalmente na Cidade do Galo.