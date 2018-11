Com gol contra e golaço, Atlético vence o Vitória fora de casa, encerra jejum e alcança o G6

Rodolfo Luis Kowalski

O jejum acabou! Na penúltima partida fora de casa no Brasileirão 2018, o Atlético-PR finalmente alcançou sua primeira vitória como visitante na competição. Jogando no Barradão contra o Vitória na tarde deste sábado (17 de novembro), os comandados de Tiago Nunes tiveram uma atuação defensivamente segura e contaram com a sorte no ataque para triunfar com o placar de 2 a 1, com um gol contra de Ramon no primeiro tempo e outro golaço de Bruno Guimarães na etapa final. Nos minutos derradeiros, Neilton, aproveitou uma cobrança de pênalti e descontou .



Com a vitória como visitante, o Furacão chega aos 50 pontos na tabela e sobe provisoriamente para a 6ªcolocação, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores, empatado em pontos com o Atlético-MG, sétimo colocado (o Galo joga às 21 horas deste sábado contra o Bahia, no Independência). Na próxima rodada, quarta-feira, o desafio será contra o Corinthians, na Arena da Baixada.



Já o Leão da Barra segue na 18ª colocação com 36 pontos. Há seis jogos sem vencer, os baianos estão desde a 27ª rodada na zona de rebaixamento.

Escalações



Preocupado com o desgaste físico por conta da maratona de jogos e viagens pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes mandou a campo um time com quatro mudanças no Barradão. Renan Lodi, Lucho González, Wellington e Nikão foram poupados, com Márcio Azevedo, Bruno Guimarães, Camacho e Rony assumindo a titularidade. Os únicos desfalques eram Guilherme (pisão no pé) e o zagueiro Paulo André (lesão no pé), que seguem no departamento médico.



No Vitória, João Burse realizou três mudanças com relação ao empate em 0 a 0 contra o Sport, na última quarta-feira: o lateral-esquerdo Marcelo Benítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deu espaço para Fabiano; o volante Arouca foi substituído pelo meia-atacante Rhayner; e o atacante André Lima foi preterido pelo jovem Léo Ceará. Luan Silva, Guilherme, Juninho e Walisson Maia estão machucados.



O Jogo



Tecnicamente superior ao adversário (como a situação das duas equipes na tabela não deixa esconder), o Atlético-PR se impôs desde o primeiro minuto. Mesmo jogando na casa do rival, o Furacão ficou com a bola em seus pés durante 60% do tempo na etapa inicial e somou oito finalizações, contra apenas duas do Vitória.



Chances claras de gol foram poucas: duas para os visitantes e nenhuma para o time mandante. Mas numa das poucas bolas de perigo, Pablo desviou na trave uma cobrança de falta e, no rebote, o zagueiro Ramon acabou se atrapalhando todo ao tentar afastar o perigo e mandou contra o próprio gol: 1 a 0 para o Atlético.



Atrás do placar, o Vitória até aumentou a pressão em cima da equipe visitante e conseguiu passar mais tempo no campo do adversário. Mas faltava qualidade na criação de jogadas, e isso mesmo depois do técnico João Burse deixar a equipe baiana mais ofensiva.



Na melhor chance de gol da equipe mandante, aos 34 minutos, Santos evito um gol contra de Pablo. Por outro lado, o Furacão quase ampliou a vantagem dois minutos depois, quando um chute de Nikão (que substitiu Marcelo Cirino na etapa final) de fora da área parou na trave.

Mas não fez falta. É que aos 41 minutos o torcedor atleticano voltou a vibrar no Barradão, com Bruno Guimarães marcando um golaço após tabela com Marcinho.



Antes mesmo de acabar a partida, então, os torcedores baianos começaram a deixar o estádio. Muitos nem viram Jeferson ser expulso (segundo cartão amarelo) aos 43 minutos, após falta em Márcio Azevedo, ou mesmo o gol de pênalti de Neilton, aos 47 minutos, diminuindo o vexame dos baianos. E aqueles que viram (a expulsão e o "gol de honra") se limitaram a vaiar o time, cada vez mais próximo de consumar o rebaixamento à Série B.



FICHA TÉCNICA



Vitória 1 x 2 Atlético-PR



Vitória: João Gabriel; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Wiillian Farias(Yago), Léo Gomes, Rhayner (Neilton), Lucas Fernandes e Erick (Nickson); Léo Ceará. Técnico: João Burse.

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Wanderson, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães e Camacho; Raphael Veiga (Marcinho), Marcelo Cirino (Nikão) e Rony (Wellington); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Gol: Ramon (GC, 25-1º), Bruno Guimarães (41-2º) e Neilton (47-2º)

Cartões amarelos: Jeferson, Rhayner, Lucas Fernandes (V); Bruno Guimarães, Jonathan, Léo Pereira (A)

Cartão vermelho: Jeferson (V)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Público: 8.440 pagantes (8.772 total)

Renda: R$ 61.140,00

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA), sábado (17/11) às 19 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

6 – Cobrança de falta ensaiada. Pablo corre para a bola, mas passa por cima dela. Raphael Veiga é quem acaba finalizando, rasteiro e por baixo da barreira. Atento, o goleiro João Gabriel defende sem dar o rebote.



25 - Gol do Atlético! Cobrança de falta na lateral-esquerda de ataque. Raphael Veiga cobra fechado e Pablo desvia. A bola toca na trave e Ramon tenta afastar no rebote, mas se atrapalha todo e manda contra o próprio gol. Gol contra!



38 – Vitória aproveita os erros seguidos na saída de bola do Atlético. Rhayner cruza rasteiro e Erick chega batendo forte na segunda trave, ao lado do gol.



39 – Jogada de Erick pela esquerda. Ele toca para Léo Ceará, que arrisca o chute forte, de longe. A bola vai em cima de Santos, que segura.

46 – Bola lançada para a área. Cirino ajeita e Raphael Veiga chega batendo muito forte na bola da entrada da área. João Gabriel faz ótima defesa e segua a bola.



Segundo tempo



12 – Cobrança de falta da entrada da área. Léo Ceará bate bem na bola, que passa perto do travessão.

34 – Cobrança de falta de Nickson. A bola viaja para a área, quica e desvia em Pablo. Bem posicionado e atento, Santos consegue fazer a defesa.

36 – Nikão avança sem marcação até a entrada da área e chuta forte. O goleiro João Gabriel só ficou olhando a bola, que parou na trave.