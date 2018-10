Com gol de ex-coxa-branca, Brasil derrota a Argentina e conquista o Superclássico

Redação Bem Paraná

O Brasil derrotou a Argentina na tarde desta terça-feira (16) por 1 a 0, gol do zagueiro Miranda, e com isso conquistou o Superclássico das Américas. O jogo, curiosamente, foi disputado bem longe do continente americano: em Jeddah, na Arábia Saudita.

O gol saiu aos 48 minutos do segundo tempo. Neymar cobrou escanteio e Miranda, no primeiro pau, cabeceou para dentro. O zagueiro foi revelado nas categorias de base do Coritiba e se profissionalizou em 2003. Hoje, aos 34 anos, atua na Internazionale de Milão (Itália).

Se o jogo terminasse empatado, haveria disputa de pênaltis, já que havia uma taça em jogo, a do Superclássico. O Brasil conquistou as edições anteriores, em 2011 e 2012.

A seleção voltará a atuar em 16 de novembro, contra o Uruguai, em Londres. Há a possibilidade de mais um duelo, a ser definido pela CBF. O adversário mais cotado é a seleção de Camarões

JOGO

A seleção brasileira encarou os argentinos com cinco modificações em relação aos titulares que venceram a Arábia Saudita, na última sexta-feira (11). Uma delas foi a entrada de Arthur no lugar de Renato Augusto.

Tite optou por uma formação semelhante à da Copa, com Philippe Coutinho compondo o meio de campo. Na frente, Gabriel Jesus jogou pelo lado direito, Neymar caiu pela esquerda e Roberto Firmino centralizado, porém ajudando na criação de jogadas.

A melhor chance criada pela seleção ocorreu aos 27 minutos. Casemiro cruzou e Miranda dominou dentro da área e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro Romero, mas Otamendi salvou em cima da risca. Os argentinos ameaçaram em chutes de fora da área.

Na etapa final, o lateral Danilo sem machucou ao travar um chute de Icardi e torceu o tornozelo. Fora isso, a única mudança foi a entrada de Richarlison em lugar de Gabriel Jesus. Quando o clássico entre Brasil e Argentina parecia terminar sem gols – pela primeira vez desde 2011 – saiu o gol. Após cobrança de escanteio de Neymar, Miranda cabeceou livre, dentro da pequena área. O goleiro Romero havia saído sem achar a bola.

BRASIL 1 x 0 ARGENTINA

Brasil: Alisson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus (Richarlison), Roberto Firmino e Neymar. Técnico: Tite.

Argentina: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella e Tagliafico (Acuña); Battaglia, Paredes e Lo Celso (Salvio); Dybala (Lautaro Martínez), Angel Correa (Pereyra) e Icardi (Giovanni Simeone). Técnico: Lionel Scaloni.

Gol: Miranda (48-2º)

Cartões amarelos: Miranda, Neymar (Brasil); Angel Correa, Lo Celso, Paredes, Saravia (Argentina)

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

Local: Estádio King Abdullah, em Jeddah (Arábia Saudita), terça-feira