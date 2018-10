Com gol de Luciano, Fluminense vence Nacional e avança à semifinal

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma atuação segura em Montevidéu, o Fluminense se impôs diante do Nacional e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo atacante Luciano, uma das peças mais inspiradas do time no Parque Central.

A equipe de Marcelo Oliveira foi superior do começo ao fim, soube suportar a pressão do alçapão uruguaio e calou o estádio rival. Com o resultado favorável, o Fluminense garantiu um time brasileiro na decisão, pois enfrentará Atlético-PR ou Bahia na próxima fase.

Após a partida em Montevidéu, o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Tricolor encara o Vasco, às 17h, no Maracanã.

O Fluminense ouviu os apelos de Marcelo Oliveira e entrou de forma destemida no Parque Central. Com muita personalidade, o time ignorou os gritos da torcida adversária e ditou o ritmo do primeiro tempo.

Com velocidade e marcação forte, os tricolores não deixaram o Nacional "gostar do jogo". Os cariocas tocaram bem a bola e levaram perigo em jogadas pelas pontas, especialmente pelo lado esquerdo. Após excelente passe de Luciano, Ayrton Lucas teve a melhor oportunidade para abrir a contagem, mas perdeu o tempo de bola e o chute explodiu na zaga.

Apesar deste domínio, o goleiro Conde não foi muito acionado, ainda que os visitantes tenham usado da bola aérea uma arma muito usada na etapa inicial. Júlio César, por sua vez, praticamente não encostou na bola.

Os times mal haviam entrado em campo, e o Fluminense traduziu a sua superioridade logo no início. Aos três minutos, o goleiro Conde errou feio na saída de bola, entregou nos pés de Sornoza, que achou Luciano. O atacante teve calma no lance, limpou o goleiro e abriu o marcador.

Com a desvantagem, não restou outra alternativa aos donos da casa senão o ataque. O Fluminense recuou um pouco e apostou nos contra-ataques para tentar liquidar a fatura. Se tivesse caprichado um pouquinho mais no passe final, o time teria ampliado, já que o Nacional se expôs.

Com o apoio da arquibancada, o Nacional saiu de forma desordenada para tentar o empate. Muito consciente e com os nervos no lugar, os tricolores não deixaram a temperatura subir e garantiram uma mais que merecida vaga.

O Fluminense ainda teve uma excelente chance de ampliara no fim. Aos 45 da etapa final, Matheus Alessandro arrancou absolutamente sozinho, chegou na frente de Conde, mas tocou para fora. Uma chance de ouro de minimizar o sofrimento dos últimos minutos.

NACIONAL

Conde; Fucile (Viudez), García, Rolín, Espino; Zunino, Romero, Oliva (Aguiar), Castro, De Pena (Fernandez); Bergessio. T.: Alexander Medina

FLUMINENSE

Júlio César; Ibañez, Gum, Digão; Jadson, Airton (Paulo Ricardo), Richard, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo (Junior Dutra), Luciano (Matheus Alessandro). T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Parque Central, em Montevidéu (URU)

Juiz: Roberto Tobar (CHI)

Cartões amarelos: De Pena, Rolín, Fernandez, Castro (Nacional); Digão, Gum (Fluminense)

Cartões vermelhos: Espino (Nacional)

Gols: Luciano, aos 3min do segundo tempo