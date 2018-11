Com gol de Malcom, Barcelona se classifica na Champions League

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona foi o primeiro clube a garantir sua classificação à fase de oitavas de final da Champions League. Nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da competição, a equipe espanhola empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão (ITA), na Itália, para assegurar uma vaga na próxima fase.

O gol do Barcelona foi marcado pelo atacante brasileiro Malcom, que tem tido poucas oportunidades na equipe e veio do banco de reservas para abrir o placar no estádio San Siro.

A equipe italiana chegou ao empate logo depois, com o centroavante argentino Mauro Icardi, com passagem pelas categorias de base do clube catalão.

A situação do Grupo B é a seguinte: o Barcelona tem 10 pontos e é líder. A Inter de Milão está na segunda colocação, com 7, enquanto o Tottenham (ING) é o terceiro com 4. O PSV (HOL) amarga a lanterna, com apenas 1 ponto conquistado, e já está eliminado.

O grupo pode terminar com um tríplice empate ao fim desta fase do torneio. O critério de desempate, então, seria o confronto direto entre os três, no qual o Barcelona só poderia ser superado ou pela Inter ou pelo Tottenham, garantindo uma das duas vagas às oitavas.

Também nesta terça de Champions, o torneio protagonizou sua maior zebra até o momento: o Estrela Vermelha, da Sérvia, que não disputava a fase de grupos da competição desde 1992, venceu o Liverpool (ING) em Belgrado, por 2 a 0.

O resultado ajudou a embolar ainda mais a situação no Grupo C, já que Napoli (ITA) e Paris Saint-Germain (FRA) empataram em 1 a 1 no sul da Itália. Os gols foram marcados por Bernat, para os franceses, e Insigne, para os italianos.

Agora, o Grupo C tem o Liverpool na liderança, com 6 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Napoli. O Paris Saint-Germain soma 5, seguido pelo lanterna Estrela Vermelha, com 4.

Confira os resultados da quarta rodada da Champions League:

Monaco 0 x 4 Club Brugge

Estrela Vermelha 2 x 0 Liverpool

Atlético de Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund

Inter de Milão 2 x 1 Barcelona

Tottenham 2 x 1 PSV

Napoli 1 x 1 Paris Saint-Germain

Schalke 04 2 x 0 Galatasaray

Porto 4 x 1 Lokomotiv Moscou