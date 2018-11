Com gols de Mbappé e Neymar, PSG vence Lille e segue 100% no Francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain superou seu principal adversário para continuar 100% no Campeonato Francês. Em duelo do líder contra o vice-líder, o time parisiense recebeu o Lille e venceu o oponente por 2 a 1, com gols de Kylian Mbappé e Neymar. Nicolas Pépé descontou nos acréscimos. Poupando titulares para a Liga dos Campeões, a equipe da capital começou morna, mas esquentou no segundo tempo para decidir o jogo.

Neymar começou o jogo apagado, mas melhorou no segundo tempo com bons passes, chapéu, gol e assistência para Mbappé marcar, ajudando a decidir o jogo. Com o triunfo, o PSG foi a 36 pontos, abrindo 11 de diferença para o vice-líder. Do lado do Lille, Thiago Mendes foi titular, Luiz Araújo entrou o segundo tempo e Thiago Maia não saiu do banco de reservas.

Agora, o PSG volta a campo terça-feira, quando visita o Napoli em jogo decisivo pela Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Francês, a equipe volta a campo no dia 11, quando visita o Monaco.

Após um primeiro tempo moroso, o PSG animou a torcida no início do segundo com pressão, bons passes de Di María e até chapéu de Neymar. Meunier desperdiçou mais uma chance ao tentar cruzar. O time martelou até conseguir abrir o placar com Mbappé. Aos 25 minutos, Verrati iniciou a jogada e tocou para Neymar, que rolou para o francês. De fora da área, o francês bateu colocado e venceu o goleiro adversário em um belo gol.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Neymar, que havia assistido Mbappé no primeiro gol, fez o seu. O brasileiro tabelou com o francês e invadiu a área do Lille. Quando tentou a finalização, contou com desvio na zaga e viu a bola ir no canto esquerdo de Maignan, deixando o seu.

Após o gol, o técnico Thomas Tuchel, que esperou o PSG matar o jogo, fez as três alterações pensando no jogo com o Napoli e tirou Bernat, Verrati e Marquinhos. Nos acréscimos, o Lille ainda descontou em cobrança de pênalti de Pépé após Thilo Kehrer tocar com a mão na bola dentro da área.