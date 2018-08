Com gravação de DVD, Gusttavo Lima faz show de 5 horas e 40 minutos na Festa de Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 28, fez uma apresentação de cinco horas e 40 minutos neste domingo (26) na Festa do Peão de Barretos, no interior paulista. No palco da arena do festival, ele gravou seu próximo DVD, recebeu convidados e fez até um churrasco.

Esse é segundo ano consecutivo em que Gusttavo Lima estende seu show até a manhã. Em 2017, foram cinco horas de apresentação ininterruptas. Dessa vez, ela foi dividida em duas partes: por duas horas e cinco minutos foi feita a gravação do DVD e depois foram mais três hora e 35 minutos de show, até as 10h20.

O sertanejo, que também é embaixador do evento pelo segundo ano seguido, cantou sucessos próprios e de outros artistas, como "Segura o Tcham", do É o Tcham, e "Borbulhas de Amor", do Wando. Para terminar, ele cantou "Que Pena Que Acabou".

Gusttavo Lima chegou a receber a mulher, o pai e desceu para tocar violão no meio do público. Em vários momentos, ele puxou o grito "eu não vou embora" e, embora parte das pessoas tenha deixado a arena após a gravação do DVD e o amanhecer, a maioria permaneceu até o final do show.

Antes de Gusttavo Lima, já tinham se apresentado desde a noite de sábado (25) Chitãozinho e Xororó, Henrique e Juliano e os DJs Cat Dealers. Com ingressos esgotados alguns dias antes do show, a arena, que tem capacidade para 55 mil pessoas, ficou lotada.

Antes de as apresentações, foram realizados rodeios no local, que contaram com a participação do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), que chegou a andar a cavalo na arena e acenar o público.