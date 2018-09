Com Haddad candidato, PT muda jingle pela quarta vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo programa eleitoral com Fernando Haddad confirmado como candidato à Presidência da República começou com uma fala de Lula. Preso em Curitiba, condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP), o ex-presidente defendeu as gestões petistas.

Na propaganda, o partido mudou o jingle da campanha outra vez. O trecho que já foi "chama que o homem dá jeito" e virou "chama que o 13 dá jeito", até o dia 11 de setembro, agora é "chama que o Haddad dá jeito".

Essa foi a quarta mudança na música, desde que a propaganda entrou no ar na televisão e no rádio, no dia 31 de agosto. As referências a Lula tiveram que ser retiradas. O trecho na primeira versão que dizia "olha Lula lá" foi trocado por "olha ela lá', em referência à estrela do PT.

Lula foi impedido de concorrer por decisão do TSE, com base na Lei de Ficha Limpa.