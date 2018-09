Com história de abandono, cachorro adotado por Meghan Markle ganha biografia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de ser duquesa, a atriz Meghan Markle, 37, sempre dividiu a sua paixão por cachorros nas redes sociais. Ao se casar com o príncipe Harry, ela conseguiu levar um de seus cachorros para a Inglaterra. Guy, um beagle que foi adotado pela duquesa, vai ganhar duas autobiografias ilustradas.

O beagle foi abandonado em uma floresta em Kentucky, nos Estados Unidos. De lá, ele foi encaminhado a um abrigo no Canadá, onde a duquesa o conheceu e decidiu adotá-lo. Essa história de abandono, será transformada em dois livros ilustrados infantis.

Dona de dois cachorros quando morava no Canadá, ainda atriz Meghan teve que deixar os dois animais com um amigo, enquanto se preparava para seu casamento. Bogart, o cão mais velho, teve que ser deixado no Canadá, pois a viagem poderia fazer mal à saúde do cão que já está com a idade mais avançada.

Agora, como duquesa, Meghan não pode mais dividir momentos pessoais nas redes sociais. No entanto, a revista People divulgou que, por volta de julho, Meghan e Harry decidiram adotar um outro cãozinho para fazer companhia a Guy, que estava acostumado com a companhia de Bogart.