Com incentivo da Prefeitura, mais pessoas podem se exercitar na cidade

SMCS

Neste ano, mais crianças, adolescentes, adultos e idosos podem participar, sem gastar nada, de atividades de recreação e esportivas em Curitiba. A Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) criou novas opções de jogos e competições para agradar todos os públicos.

Uma das novidades são os Jogos do Piá. Idealizados pelo prefeito Rafael Greca, os jogos têm o objetivo de resgatar brincadeiras tradicionais, como pipa, pião e bolinha de gude, e estimular a ocupação dos espaços públicos com práticas saudáveis disponíveis para toda a família.

As dez edições feitas até agora já reuniram 20.050 pessoas em bairros, parques e praças da cidade. No último sábado (29/9), a revoada de pipas no Parque Cambuí, na Fazendinha, teve a participação de 2,5 mil pessoas. No domingo (30/9), a Praça Abílio de Abreu, no Guabirotuba, recebeu o festival de carrinhos de rolimã e 3 mil pessoas.

O grande festival de encerramento dos Jogos do Piá de 2018 será feito no Dia das Crianças, 12 de outubro, no Parque Barigui. Todas as modalidades vão estar reunidas: pingue-pongue, rolimã, pipas, pião, futebol de dedo, bolinha de gude, betes e amarelinha.

Balanço

O secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein, ressalta o incentivo que a Prefeitura dá ao esporte. “Temos ações gratuitas o ano inteiro, como o Lazer na XV, Lazer nas Arcadas e Lazer no Centro Cívico. Neste ano lançamos os Jogos do Piá, para resgatar as brincadeiras saudáveis entre pais e filhos, um evento que contribui para que mais pessoas se exercitem e se divirtam”, diz Trautwein. "Em Curitiba só fica parado quem quer."

Nos primeiros oito meses do ano, um dos eventos com grande número de participações foi a Virada Esportiva. Promovida pela Prefeitura no mês de março, nas comemorações pelo aniversário da cidade, a virada reuniu 63.170 pessoas, 80% a mais que em 2017, quando 35 mil passaram pelo evento.

O programa de iniciação esportiva Escola + Esporte = 10 (EE10), feito no contraturmo escolar, também cresceu neste ano. Em 2017, primeiro ano do programa, eram 512 turmas em atividades esportivas desenvolvidas dentro das escolas municipais. Neste ano, o EE10 se expandiu para 567 turmas (10% a mais), que reúnem estudantes de 6 a 17 anos em 26 modalidades esportivas.

O EE10 é o primeiro passo para professores da Smelj identificarem os atletas que podem compor as seleções de desempenho da Prefeitura. O trabalho vem dando resultado positivo: no mês passado, a delegação de Curitiba sagrou-se tricampeã dos Jogos da Juventude do Paraná, disputados na cidade de Toledo. Boa parte dos 450 atletas da capital que estiveram nos jogos fazem parte ou passaram pelos treinamentos gratuitos ofertados pela Smelj.

Novos equipamentos

O secretário Trautwein também ressalta o trabalho da Prefeitura para manter e revitalizar os locais para a prática esportiva na cidade. "Neste ano entregamos a revitalização da Praça Oswaldo Cruz e da Afonso Botelho e os novos Clubes da Gente do Boa Vista e de Santa Felicidade”, relembra o secretário.

Somente nestes quatro novos equipamentos a Prefeitura atende uma média de 29,5 mil pessoas por mês.

Mais idosos

O público da melhor idade também é atendido pela Prefeitura e neste ano está mais ativo. O número de idosos participando das atividades físicas e esportivas gratuitas oferecidas pela Smelj cresceu 13%, de janeiro a agosto deste ano, comparando o ano passado inteiro. Por mês, 6.030 idosos participam das atividades, em 2017 eram 5.300.

Pedala Curitiba

Pelo segundo ano, todas as Regionais de Curitiba reúnem os moradores no Pedala Curitiba. A cada dia da semana uma regional promove o passeio ciclístico gratuito, sempre à noite.

A tendência é que o número de participações no Pedala Curitiba neste ano seja maior que em 2017. Até agosto, em 52 edições do Pedala Curitiba, foram registradas 9.507 participações. No ano passado inteiro foram 11,1 mil pessoas.

Incentivo ao Esporte

Os atletas profissionais também recebem apoio da Prefeitura para treinar, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Este ano são 400 projetos contemplados, que juntos beneficiam cerca de dez mil atletas da cidade.