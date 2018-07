Com ingressos esgotados, Balé Teatro Guaíra reapresenta O Lago dos Cisnes sábado e domingo

Teatro Guaíra

Os ingressos para as sessões extras de O Lago dos Cisnes estão esgotados. As apresentações neste sábado e domingo (dias 14 e 15 de julho) foram programadas após o sucesso da temporada de estreia, quando o público lotou o Teatro Guaíra nas quatro noites do espetáculo. O Lago será exibido novamente nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.



A montagem revisita, com linguagem moderna, o clássico balé com obra musical de Tchaikovsky. Na história, o príncipe Siegfried comemora 21 anos e precisa encontrar uma noiva. Após recusar as pretendentes indicadas por sua mãe, uma figura dominadora, ele conhece Odette, que durante o dia assume a forma de um cisne após ser amaldiçoada por um mago. Juntos, eles lutam para viver esse amor impossível.



O Balé Teatro Guaíra traz ao público elementos contemporâneos como o humor e interpretação, além de efeitos especiais – a equipe técnica do teatro faz chover no palco do Guairão. Mais de 200 pessoas estão envolvidas na montagem e os bailarinos ensaiam diariamente desde fevereiro.



Segundo Cíntia Napoli, diretora do Balé Teatro Guaíra, os grandes clássicos têm uma potência muito grande porque tratam da existência humana. "Trazendo-os para o nosso tempo nós conseguimos perceber o ser humano desde os seus primórdios. Vemos que ainda trazemos os mesmos conflitos e prazeres".



O premiado diretor Luiz Fernando Bongiovanni implementou um método inovador para a construção da coreografia de O Lago dos Cisnes. De forma colaborativa, os bailarinos se tornaram criadores e segundo a “caligrafia” individual deles o elenco foi definido. "Esse é um dos balés mais icônicos da história da dança. Ele evoca arquétipos que são conhecidos do público e as pessoas conseguem se enxergar na história".



No próximo final de semana, a montagem não terá a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná em função de conflitos de agenda. A OSP e o BTG voltam a se apresentar juntos em dezembro.