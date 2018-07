Com ingressos esgotados, Chitãozinho e Xororó retornam a Curitiba

Não importa seu gosto musical e seu estilo, quando toca ‘Evidências’ não tem como não se envolver. Que atire a primeira pedra quem nunca cantou esse clássico do Sertanejo a plenos pulmões. Considerada umas das canções sertanejas mais famosas, o hit virou referência de Chitãozinho e Xororó, marcando o romantismo das músicas dos anos 90. Agora, quase 30 anos depois de sua primeira gravação, a dupla resolveu homenagear este grande sucesso nomeando sua nova turnê de ‘Evidências’. O show retorna a Curitiba para apresentação no Teatro Positivo, hoje, às 21h15.

A canção já foi regravada e interpretada por mais de 80 artistas dos mais diferentes estilos musicais. Tem versões em francês, inglês, italiano e até mesmo japonês, e é considerada a música mais tocada em Karaokês. Além disso, a turnê gerou o DVD ‘Elas em Evidências’, lançado no fim de 2017, com participações de grandes nomes femininos do cenário musical - Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, Marília Mendonça, Ana Clara, Kell Smith, AnaVitória, Bruna Viola e Alcione.

“Quando José Augusto e Paulo Sérgio Vale fizeram a música, ela foi considerada ruim por muitas produtoras e empresários. Então José Augusto nos entregou uma fita com várias músicas, incluindo ‘Evidências’. Nós ouvimos no carro indo para São Paulo e quando escutamos a canção nos emocionamos na hora”, conta Chitão. “A resposta do público é sempre tão positiva quando passamos com o show pela cidade, é gratificante. Queremos que a turnê marque época tanto quanto a música”, complementa Xororó.

Neste show, a dupla apresenta ao público seus grandes sucessos como: ‘No Rancho Fundo’, ‘Fio de Cabelo’, a emocionante ‘Se Deus Me Ouvisse’ e ‘Nuvem de Lágrimas’. Terá também uma volta ao passado com: ‘Fogão de Lenha’ e ‘Chovendo na Roseira’. Mas com certeza o grande ápice será ‘Evidências’, que terá um papel importante dentro da apresentação.

INTERNACIONAL

Shakira estará em São Paulo e Porto Alegre

O ano não está sendo muito legal para Curitiba quando o assunto é diva pop. Ontem (10), a musa latina, Shakira, anunciou as datas da turnê ‘El Dorado’ no Brasil. As apresentações acontecerão em São Paulo, no dia 21 de outubro e em Porto Alegre, dia 23. Os ingressos começarão a ser e vendidos no dia 20 de maio.

ÚLTIMA CHANCE

Ozzy Osbourne em Curitiba

O ícone do rock mundial passa por Curitiba no próximo dia 16 de maio para uma noite épica na Pedreira Paulo Leminski. A turnê Em sua turnê mundial, que será de despedida, o cantor festejará mais de cinco décadas como artista (solo e vocalista do Black Sabbath, formado em 1968). “As pessoas ficam me perguntando quando eu vou me aposentar”, disse OZZY. “Essa será minha última turnê mundial, mas eu não posso dizer que não farei alguns shows aqui ou ali”. Os ingressos estão à venda a partir de R$160.