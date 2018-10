Com início de chuvas, comitê decide não ligar termelétricas mais caras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o início do período chuvoso, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) reafirmou nesta quarta-feira (17) a decisão de não despachar usinas termelétricas mais caras, fora da ordem de mérito de custo. As informações são da Agência Brasil.

A operação dessas usinas começou em setembro, e ficaram ligadas até a primeira semana de outubro, em razão do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas.

O comitê também decidiu, a partir das melhores condições de suprimento do sistema elétrico, que não há necessidade de continuar com reuniões semanais. "Caso haja alteração significativa das condições de suprimento até a próxima reunião ordinária do Comitê, prevista para 7 de novembro de 2018, poderá ser agendada reunião extraordinária", disse o CMSE.

Segundo o CMSE, nos últimos sete dias choveu nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com valores ligeiramente superiores à média histórica. "Nos próximos sete dias as precipitações deverão atingir as regiões Sudeste, Centro-Oeste e oeste do Nordeste. Essa situação caracteriza o início do período chuvoso", informou o CMSE em nota.

De acordo com o comitê, as bacias mais beneficiadas serão as dos rios Grande, Paranaíba, São Francisco, Doce, Tocantins e, em menor medida, Xingu, Itaipu, Iguaçu e Madeira. O nível de armazenamento do subsistema Sudeste/Centro-Oeste está 3,0% acima da curva de referência para este subsistema.