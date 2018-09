Com Kendall Jenner na passarela, Burberry troca xadrez por malhado de vaca

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - No balaio de tendências de uma temporada de moda, Londres sempre foi a pausa, um meio entre a comercial Nova York e as grandes passarelas da rota Milão-Paris. Eram desfiles para os quais o mundo da moda olhava, mas não se importava tanto. Até esta temporada verão 2019.

A estreia de Riccardo Tisci na direção criativa da Burberry, nesta segunda-feira (17), selou um novo tempo para a moda inglesa, assombrada pelos efeitos do "brexit" e pela ascensão da xenofobia em seu território.

Por isso, o primeiro episódio da era Tisci foi uma injeção de autoestima no povo inglês e, ao mesmo tempo, um recado de união direcionando aos nacionalistas.

Expressão máxima do poder da Burberry, o xadrez bege, aquele com linhas pretas, brancas e vermelhas que o mercado da pirataria conhece tão bem, foi dissecado nesta primeira coleção do estilista italiano cuja tesoura tirou a francesa Givenchy do limbo na década passada.

Toda a coleção foi tingida com as quatro cores do xadrez, que voltará a estampar acessórios completos e se fazer mais presente nas roupas da Burberry -a grife havia diminuído o uso do padrão para de diferenciar das cópias ilegais.

Um depósito do serviço de correios ao sul de Londres serviu de cenário para o desfile. Quando soaram as batidas de uma versão de "Unfinished Sympathy", customizada pelo próprio Robert del Naja, do Massive Attack, uma lona gigante no teto da sala se abriu deixando a luz bege-Burberry, difusa pelo pôr do sol, entrar nos olhos dos convidados.

Mais de 90% da coleção são variações dessas tonalidades de bege, o novo preto na cartilha da grife centenária. Do mais iluminado ao mais escuro do couro de vaca, ele aparece em saias, blusas, vestidos e nos famosos trench coats da marca.

É de Thomas Burberry (1835-1926) a autoria desse "casaco trincheira", feito para ser usado pelo exército britânico na Primeira Guerra e que tem um tom aberto de cáqui amado até hoje pelos ingleses. Pelas mãos de Tisci, a peça ganhou diferentes comprimentos e volumes.

A partir dele se descortinaram signos da cultura inglesa, como as raízes do punk, usadas nos conjuntos pretos repletos de ilhoses.

Na parte mais pop da coleção, intitulada "Reino", imagens de vacas e o próprio nome vaca foram coladas em detalhes das peças de moletom. A raça Jersey é símbolo da pecuária britânica, e seu malhado vira o novo "animal print" da grife.

Ainda no mundo dos animais, ao lado das vacas, Tisci coloca detalhes do rosto dos macacos, como se lembrasse aos separatistas que todos viemos de um mesmo lugar.

Esse sentido de união, outro mote do desfile, aparece nas letras garrafais de um look com o escrito "one Kingdom", ou único reino.

A parte masculina da coleção transforma o guarda-chuva, outro símbolo dos dias chuvosos de Londres, em pochete. Ela veio enrolada nas costas dos garotos trajados com o terno de corte justo, perfil da alfaiataria inglesa, nas sóbrias cores marinho, preto e cinza.

Com uma seleção de modelos estreladas, na qual se incluiu Kendall Jenner, do clã Kardashian, e Lily Donaldson, a Burberry apresentou pela primeira vez uma linha de festa, toda de preto arrematada com detalhes de franjas douradas.

Mestre da arte de causar desejo instantâneo, Tisci colocou parte das peças da coleção à venda imediatamente após o desfile, que ficarão disponíveis por apenas 24 horas no Instagram e na loja reformada da Regent Street, uma das muitas pelo mundo que foram inteiramente cobertas com a nova estampa Burberry, um "t" e um "b" entrelaçados sobre fundo laranja.

Neste início de novo tempo para a moda britânica, Tisci, um italiano imigrante em Londres que foi responsável por instituir a moda urbana no alto luxo, quer mudar a forma com a qual os britânicos, restritos em sua sobriedade, se vestem.

Um desafio tão grande quanto o que se avizinha para esse reino dividido.