Com lesão muscular na coxa, Willian desfalca Palmeiras por até três semanas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Willian será desfalque do Palmeiras por um período entre duas e três semanas. O camisa 29 teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda, problema que o fez ser substituído na última quarta-feira (31) durante o empate por 2 a 2 com o Boca Juniors, em jogo que selou a eliminação alviverde na Libertadores.

Com isso, ele está descartado para o clássico contra o Santos, neste sábado (3), e deve perder boa parte da reta final do Brasileirão. É provável que ele também fique de fora das três rodadas seguintes, contra Atlético-MG, Fluminense e Paraná.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem como principais opções para o lado do campo os meias Hyoran e Gustavo Scarpa - este último, recém-recuperado de uma inflamação no calcanhar que o tirou de ação por dois meses. Outra alternativa seria o atacante Artur, mas ele ainda se recupera de uma fratura no braço.

O Palmeiras lidera o Brasileiro com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo e tem na competição nacional sua última chance de título na temporada. Faltam sete rodadas para o término do campeonato.