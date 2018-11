Com lesão no joelho, Diego Souza desfalca São Paulo contra o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESs) - Diego Souza será desfalque do São Paulo para o jogo contra o Grêmio. O camisa 9 do Tricolor sofreu entorse no joelho direito e não poderá entrar em campo na partida, que marca a estreia do técnico André Jardine no comando do time.

O centroavante já está sob os cuidados do departamento médico e realizará o processo fisioterápico em período integral (manhã e tarde) até reunir condições de jogo novamente. O São Paulo não deu uma previsão oficial de quando o jogador será liberado para atuar, até por seu joelho estar inchado. É dúvida para o jogo de domingo, contra o Cruzeiro, mas a expectativa é de que o camisa 9 possa ser liberado na próxima semana.

Diego Souza é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 15 gol em 47 partidas. Seu provável substituto é Tréllez.

Além de Diego Souza, o São Paulo não conta com os lesionados Luan, Gonzalo Carneiro, Igor Gomes e Joao Rojas para o jogo contra o Grêmio, que acontece nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.