Com lesão no joelho, Rodrygo desfalca o Santos contra a Chapecoense

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rodrygo realizou exame de ressonância magnética nesta sexta-feira após sofrer uma pancada no joelho direito no clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu. O jogador sofreu uma contusão no local, sente dores e está fora do duelo contra a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), em Chapecó, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodrygo fará tratamento e retorna ao time no duelo contra o Flamengo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. A boa notícia é que o atleta não sofreu nenhuma lesão ligamentar, que o tiraria dos gramados por meses.

O atacante santista deixou o campo carregado pelo meia Emiliano Vecchio por causa de fortes dores no joelho direito na última quinta-feira, no Pacaembu.

A assessoria de imprensa do Santos fez questão de divulgar logo após a partida que Rodrygo sofreu uma pancada na lateral do joelho e que seria reavaliado. Vale lembrar que o técnico Jair Ventura foi bastante vaiado após trocar Rodrygo por Yuri Alberto no segundo tempo do clássico. A torcida, aliás, também vaiou o treinador quando ele trocou Alison por Léo Cittadini.

Rodrygo teve atuação apagada e só chamou a atenção no clássico após iniciar uma confusão com os jogadores do Palmeiras depois de chutar uma bola em direção ao banco de reservas do time rival. A nova joia santista, inclusive, recebeu o cartão amarelo.