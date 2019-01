Com Marcelo, lista da Uefa de melhores de 2018 ignora Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa divulgou nesta sexta-feira (11) a seleção de 2018, escolhida pelos torcedores em votação online, com a presença do brasileiro Marcelo entre os 11 titulares. Neymar, Roberto Firmino, Casemiro e Alisson, que estavam na pré-seleção divulgada em dezembro pela entidade, ficaram de fora.

No ataque, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi seguem intocáveis, mas agora ganharam a companhia de Mbappé, jovem do Paris Saint-Germain que se destacou pela França no título da Copa do Mundo da Rússia. Os campeões mundiais N'Golo Kanté e Raphael Varane também entraram no time ideal dos fãs.

Entre os clubes, o Real Madrid emplacou quatro nomes na lista, sem contar Cristiano Ronaldo que atuou o primeiro semestre do ano no clube. Além de Marcelo e Varane, foram eleitos Sergio Ramos e Luka Modric do atual tricampeão da Liga dos Campeões.

Em relação ao time de 2017, deixaram a seleção o goleiro Buffon, o lateral direito Daniel Alves, o zagueiro Giorgio Chiellini e os meio-campistas Kevin de Bruyne e Toni Kroos. Já Eden Hazard manteve seu posto.

Veja como ficou a seleção da Uefa escolhida pelos fãs:

Goleiro

Ter Stegen (Barcelona/Alemanha)

Defensores

Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha)

Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda)

Raphael Varane (Real Madrid/França)

Marcelo (Real Madrid/Brasil)

Meio-campistas

N'Golo Kanté (Chelsea/França)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Eden Hazard (Chelsea/Bélgica)

Atacantes

Kylian Mbappé (PSG/ França)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

Lionel Messi (Barcelona/Argentina)