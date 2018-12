Com marginal bloqueada, CET sugere opções de rota com Faria Lima e Rodoanel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um viaduto da marginal Pinheiros ceder cerca de 2 metros na madrugada desta quinta-feira (15), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditou a pista expressa da marginal, sentido Castello Branco, da ponte Transamérica até a ponte do Jaguaré, para obras de recuperação do elevado, localizado na altura do Parque Vila Lobos.

O bloqueio total deve continuar pelo menos até o final do feriadão, na terça-feira (20), mas as obras devem se estender por mais tempo, podendo haver restrições ao menos parciais. Para os motoristas que precisam passar pelo local, a CET oferece caminhos alternativos.

O menor desvio pode ser feito pela pista local da marginal Pinheiros, sentido Interlagos/Castello Branco.

Outra rota é pela av. Brigadeiro Faria Lima, av. Pedroso de Morais, av. Prof. Fonseca Rodrigues e av. Dr. Gastão Vidigal, onde o motorista pode optar por seguir em frente para a marginal Tietê sentido rodovia Ayrton Senna ou acessar em direção à ponte dos Remédios.

Para os motoristas que estão chegando à cidade de São Paulo pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Régis Bittencourt e Raposo Tavares com a intenção de acessar a marginal Tietê, a CET orienta a utilização do Rodoanel Mário Covas e da rodovia Castello Branco.

Quem vem do litoral para a capital paulista, pela rodovia dos Imigrantes (Santos/São Paulo) podem seguir pela av. Prof. Abraão de Morais, à direita na rua Pedroso Lousano (sob Viaduto Aliomar Baleeiro) sentido Complexo Viário Maria Maluf, av. Pres. Tancredo Neves e av. das Juntas Provisórias onde o motorista pode optar por acessar a av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo e av. Salim Farah Maluf chegando à marginal Tietê.

Outra opção é seguir pela av. do Estado até a marginal Tietê junto à Ponte das Bandeiras em direção à rodovia Castello Branco.

Já para os carros que vêm da rodovia Anchieta (Santos/São Paulo) com direção à rodovia Castello Branco, é possível acessar à direita na av. das Juntas Provisórias e seguir tanto pela av. do Estado quanto pela av. Luiz Ignácio de Anhaia Melo, conforme desvio acima.

Quem vem do extremo sul da cidade no sentido centro deve seguir pela av. Interlagos, av. Washington Luís, av. Moreira Guimarães, av. Rubem Berta, av. 23 de Maio, túnel Anhangabaú e av. Prestes Maia.

Já no sentido Santo Amaro, a CET orienta seguir pela av. Senador Teotônio Vilela, av. Atlântica, Largo do Socorro e av. Washington Luís.