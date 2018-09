Com medo de viajar sozinha? Veja cinco motivos para se empoderar e sair para conhecer o mundo

Redação Bem Paraná com assessoria

Seja você solteira ou casada, com filhos ou sem, extrovertida ou mais calada, viajar sozinha pelo menos uma vez na vida fará com que você enxergue além desses rótulos que nós próprias tendemos a nos colocar ou a sociedade que nos impõe. O melhor é que os números estão ao nosso lado. De acordo com o TripAdvisor, portal de viagens que fornece informações e relatos de viajantes, uma a cada quatro mulheres brasileiras viaja sozinha. Além desse dado, o número de ofertas de intercâmbio para quem tem entre 30 e 40 anos aumentou em 80%. As agências de viagens, operadoras, e etc perceberam o potencial dessa faixa etária.

Você pode começar com uma viagem curta, no próprio país, ou treinar o inglês para a sua carreira no exterior. Quando você viaja sozinha abre a possibilidade de conhecer outras pessoas, viver realmente o lugar. Afinal, quando temos apenas a nossa própria companhia, tendemos a observar melhor o ambiente que estamos, o cheiro, a conversa das outras pessoas, enfim a atmosfera do lugar.

"O legal é que as mulheres com 30 anos ou mais podem optar por salas de inglês para essa faixa etária e assim conviver com pessoas com mais vivência. É claro que a troca com os mais jovens ou mais velhos é ótima, mas só dessa estudante ter a opção de escolher como fará o seu intercâmbio e com quem conviverá traz mais satisfação a ela", explica Lorena Peretti, especialista em viagens da Minds Travel, mãe, casada, e que viaja sempre que pode sozinha.

A especialista Lorena Peretti, da Minds Travel, mostra 5 razões para se empoderar e colocar a sua viagem em ação ainda em 2018:

1) O poder de decisão

Viajando sozinha você e só você vai lidar com o que der certo e errado na viagem. E mais do que isso sentirá o quanto a sua mente se transforma com esse poder de decisão. Aprende a ter jogo de cintura, pedir ajuda a pessoas locais, enfim interagir com o novo. Lembre-se que a criatividade nasce da combinação das experiências que já tivemos, logo você voltará para a sua rotina com inovações e maior poder de decisão sobre a sua vida.

2) Planeje as suas finanças

Seja por um período de um mês ou três meses é necessário ter em mente o valor que vai colocar para a realização da viagem e sempre reservar 15% a mais do valor pensado. Os imprevistos acontecem. Pesquise a moeda do local que pretende fazer a viagem e\ou intercâmbio e se for mochilar lembre-se que os cartões são mais seguros que uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Não é porque você chegou nos 30 anos que precisa ter muito dinheiro para viajar. Há hostes, Couchsurfing, casa de família, e outros tipos de acomodações bem mais em conta do que hotéis.

3) A conquista da liberdade

Algo que procuramos tanto e muitas vezes queremos uma receita de bolo de como consegui-la. Viajando sozinha você perceberá que a liberdade é o oposto da solidão. Afinal, se ficar com vontade de mudar totalmente o roteiro, você pode, se decidir ficar até tarde na cama também está permitido. Enfim, você toma as decisões e não precisa se preocupar em negociar nada. Ao provar dessa liberdade, você vai querer mais, acredite!

4) Você vai perceber que não é a única que está viajando sozinha

Viajar na própria companhia é mais comum do que você imagina. Durante o percurso, você vai cruzar com mulheres e homens reservando esse tempo para si mesmos, e lhe dará a oportunidade de conhecer a experiência do outro e de outras culturas. E acredite é normal muitos desses amigos que você fará no caminho se tornarem amigos ao longo dos anos. Mesmo com a separação geográfica, muitas vezes.

5) A sua carreira e qualidade de vida dará um up

Aqui não cito apenas a parte de ganhos financeiros mais também a forma como você conduzirá o seu trabalho. Ao retornar você perceberá se gosta realmente da sua função, o que pode mudá-la, e claro aumenta a sua capacidade de negociação. Você enfrentou o mundo. Logo, enfrentar os desafios da rotina será mais fácil que antes.