Com melhor resultado desde 2014, Curitiba é a capital do Sul que mais gera empregos

Curitiba gerou 14.420 empregos com carteira assinada de janeiro a setembro de 2018, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. A capital não tinha um resultado tão positivo no mercado de trabalho desde 2014, quando foram criadas 18.354 vagas no mesmo período.

De janeiro a setembro de 2018, o município teve o quarto melhor desempenho do País, atrás apenas de São Paulo (61.445), Belo Horizonte (33.528) e Brasília (18.559).

Curitiba também teve um resultado bem melhor que as demais capitais do Sul. Em Porto Alegre, o saldo positivo foi de apenas 1.927 vagas. Em Florianópolis, o resultado foi negativo, com 918 empregos perdidos.

O saldo do Caged é calculado a partir da diferença entre admissões e demissões.

Recuperação

O resultado de 2018 interrompe uma sequência de anos de desempenhos negativos no mercado de trabalho. No ano passado, nos nove meses, o saldo de empregos formais em Curitiba estava negativo em 5.356 vagas. Em 2016, foram 13.635 vagas perdidas, e em 2015 menos 15.679 empregos.

A melhora no cenário no mercado de trabalho teve reflexo na oferta de vagas da rede Sine na capital. De janeiro a setembro foram 5.410 vagas, mais que as 3.530 vagas do mesmo período do ano passado, uma alta de 53%.

"O crescimento decorre, dentre outros fatores, dos atendimentos nos dez postos municipais do Sine”, diz Cesário Ferreira Filho, diretor de Relações do Trabalho da Fundação de Ação Social (FAS) Trabalho.

Três setores estão puxando a geração de novas vagas na capital. O setor de serviços abriu o maior número de empregos, com 11.854 vagas com carteira assinada de janeiro a setembro. Em segundo lugar vem a construção civil, com 2.134 vagas, e a indústria da transformação em terceiro, com saldo de 850 empregos.