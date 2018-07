Com menos procura em julho, 'sobram' 2 mil vagas de estágio no Paraná

Redação Bem Paraná

Cerca de 2 mil vagas de estágio estão disponíveis no CIEE/PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná) para estudantes matriculados em diversos cursos de nível médio, técnico e superior. São 884 vagas em Curitiba, 269 na Região Metropolitana e 878 nas unidades operacionais nos municípios do interior, totalizando 2.031 vagas em todo o Estado do Paraná.

Embora o mês de julho, geralmente, tenha menos procura de estágio por parte dos estudantes, em virtude das férias escolares, houve um acentuado crescimento da oferta de vagas em relação aos anos anteriores, devido, em parte, ao incremento das ações de prospecção junto às empresas.

As áreas de formação profissional com mais vagas abertas são os cursos de Administração. Ensino Médio, Informática, Contabilidade, Comunicação Social, Design, Secretariado, Pedagogia, Direito, Economia, Técnico em Administração e Técnico em Saúde Bucal.

O programa de estágio possibilita que os jovens adquiram a vivência prática no mundo do trabalho, exigida pelas empresas, enquanto estas têm a oportunidade de descobrir, recrutar e capacitar novos talentos para formação de futuros profissionais qualificados, de acordo com as suas próprias necessidades.