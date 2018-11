Com Messi relacionado, Barcelona busca vaga antecipada na Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona entra em campo contra a Inter de Milão às 18h (de Brasília) desta terça-feira (6) sob duas grandes expectativas: uma classificação antecipada para a fase de mata-mata da Champions League e o retorno de Lionel Messi aos gramados.

O camisa 10 da equipe não joga desde o último dia 20, quando sofreu queda em partida contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol e fraturou o osso rádio de seu braço direito.

A expectativa era de que ele retornasse no meio de novembro, porém o atleta voltou aos treinamentos antes do esperado e foi relacionado para o próximo jogo da equipe.

Com ou sem Messi, o Barcelona depende apenas de uma vitória no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, para garantir sua vaga com antecedência. Já a Inter precisa vencer o adversário e contar com um empate na outra partida do grupo, entre Tottenham e PSV, que se enfrentam no estádio de Wembley, na Inglaterra —o que também garantiria os espanhóis na próxima fase da competição e eliminaria ingleses e holandeses.

Situação análoga vive o Grupo A, que tem em sua liderança o Borussia Dortmund, com 9 pontos, seguido por Atlético de Madrid (6), Monaco (1) e Brugge (1). Também nesse caso os dois primeiros times se enfrentam.

O Grupo C talvez seja o mais disputado do torneio até aqui e nenhuma equipe entrará em campo com chances de classificação para as oitavas de final da Champions. Após empate na França por dois a dois, Napoli e Paris Saint-Germain (PSG) voltam a se enfrentar nesta terça, em briga direta pela segunda posição do grupo, mas também de olho na liderança, que hoje é do Liverpool —o Estrela Vermelha é o lanterna.

No mesmo dia, o Porto recebe o Lokomotive Moscou para defender a liderança do Grupo D, enquanto Schalke 04 e Galatasaray (respectivamente segundo e terceiro) se enfrentam na Alemanha.

O Real Madrid, atual tricampeão da competição só, vai a campo na quarta-feira (10) quando visita o pequeno Viktoria Plzen. Dividindo a ponta do Grupo G com a Roma (que tem pela frente o CSKA Moscou), ambos com 6 pontos, nenhuma das equipes tem chances de garantir sua vaga, mesmo vencendo os respectivos confrontos.

Para conseguir lugar no mata-mata, o Manchester City (líder do Grupo F) precisa de uma vitória contra o Shakhtar Donetsk e que o Hoffenheim não vença o Lyon fora de casa. Já Bayern de Munique e Ajax, ambos empatados no topo do Grupo E com 7 pontos, garantem a classificação se vencerem seus jogos, respectivamente contra Atenas FC (já eliminado) e Benfica.

Finalmente, a Juventus de Cristiano Ronaldo garante seu lugar nas oitavas de final da competição em caso de vitória contra o Manchester United ou se ambas as partidas do Grupo H resultem em empate (Valencia e Young Boys completam a tabela).